WhatsApp cambiará sus políticas de privacidad el 15 de mayo, pero si no aceptas, no se afectarán las funciones de tu cuenta.

Desde inicios de año, WhatsApp ha anunciado sus próximos cambios de privacidad. El próximo 15 de mayo es la fecha límite para que los usuarios autoricen en sus cuentas las nuevas políticas. Pero ¿qué pasará si aún no te decides a aceptarlas?

¿Qué pasará con tu cuenta de WhatsApp si no aceptas los cambios?

En HolaTelcel te enteraste que WhatsApp informó hace unas semanas que no aceptar las nuevas condiciones no sería motivo para eliminar tu cuenta, pero ya no podrías:

Recibir llamadas

Recibir notificaciones

Leer mensajes en la app

Enviar mensajes desde la app

Sin embargo, hoy la plataforma comunicó que no se modificarán las funciones de las cuentas por este motivo.

“No se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y nadie perderá tampoco las funcionalidades de WhatsApp. Seguiremos con recordatorios a las personas durante las próximas semanas”, explicó WhatsApp a través de su blog.

Quien no acepte, solamente recibirá recordatorios

Tal como lo leíste, si decides no aceptar, solo recibirás avisos para que aceptes en el futuro. Aún no se sabe qué tan seguido serán enviados estos mensajes, pero de acuerdo a WhatsApp: “Después de varias semanas, el recordatorio pasará a ser persistente”.

Recuerda que estos cambios no afectarán tu seguridad, ya que tus conversaciones y llamadas seguirán siendo secretas debido a que todo está cifrado de extremo a extremo. Solo la información que tú aceptes compartir con alguna empresa o negocio mediante una conversación, podrá ser utilizada para crear publicidad personalizada. Si aún tienes dudas, puedes revisar nuestra nota de Mitos y verdades de los cambios que WhatsApp tendrá el 15 de mayo.

¿Tú ya aceptaste las nuevas políticas de la app de mensajería?

La próxima actualización de WhatsApp también incluirá nuevas funciones, como la opción de 'cerrar sesión' en la app de tu celular.

