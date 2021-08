WhatsApp: ¿Qué significa el ‘XD’ y por qué nunca pasa de moda?

By

A pesar de que hoy en día existen diferentes emojis, stickers, stickers con movimiento, avatares y GIF, hay quienes aún utilizan el clásico ‘XD’ en sus conversaciones de WhatsApp.

Si creciste en los 2000 y te tocó la era de las primeras redes sociales, como Messenger y Hi5, entonces conoces a la perfección el significado del ‘XD’. Pero hay quienes no, y si tú eres uno de ellos, no te preocupes, aquí te explicamos qué significa, cómo utilizarlo y por qué nunca pasa de moda. Así no cometerás el error de quienes creen que significa “Por Dios”.

¿Qué significa ‘XD’ y por qué lo siguen utilizando en WhatsApp?

Esta expresión se utiliza desde muchos años atrás, cuando la variedad de emojis no era tan extensa como actualmente lo es, así que los internautas creaban sus propios emoticones a través de signos y símbolos.

En este caso, el ‘XD’ no es más que una carita con los ojos chiquitos y una gran sonrisa. Lo único que tienes que hacer para darle forma es posicionarla en forma vertical y notarás el significado.

El ‘XD’ se utiliza comúnmente para demostrar que algo te ha dado mucha risa o te parece muy divertido, ya que retrata a la perfección cuando ríes demasiado, tanto así que los ojos se te hacen chiquitos debido a tu gran sonrisa.

Algunos creen que el origen del ‘XD’ se debe a los japoneses, quienes utilizan en sus mangas símbolos como ‘>.<’, el cual comparte el mismo significado. Sin embargo, con el tiempo se fue transformando a una “X” y una “D”, ya que son más fáciles de escribir en un teclado.

La próxima vez que mamá o papá te manden un ‘XD’ creyendo que es un “Por Dios”, sería buena idea mostrarles esta información.😆

