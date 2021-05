WhatsApp: ¿Qué pasará con tus datos y chats a partir del 15 de mayo?

Estamos cada vez más cerca de los cambios de WhatsApp. Recordemos que a inicios de año, la aplicación de mensajería anunció que implementará nuevas de condiciones de privacidad, como parte de su integración a Facebook. Aquí te dejamos todo lo que tienes que saber sobre las políticas de WhatsApp que entrarán en vigor a partir del 15 de mayo.

Todo lo que tienes que saber sobre las nuevas políticas de WhatsApp

¿Qué sucederá si no acepto las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp antes del 15 de mayo?

“Si no las aceptaste para ese entonces (15 de mayo), WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve periodo podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, explicó WhatsApp a través de su blog.

Así que, si deseas poder utilizar todas las herramientas de la app de nuevo, aún podrás aceptar las actualizaciones después de la fecha límite.

¿Qué ocurrirá con mis chats de WhatsApp?

En caso de que no aceptes las condiciones de uso de WhatsApp, tus conversaciones estarán cerradas hasta que aceptes las nuevas normas. Tal como lo explicamos antes, no podrás ver tus chats ni responder, aunque podrás visualizar quién te ha escrito por medio de las notificaciones de tu smartphone.

¿Qué pasará con la privacidad de mis conversaciones?

La seguridad de tus mensajes y llamadas personales no cambiará, ya que cuentan con un cifrado de extremo a extremo. Por lo que podrás seguir chateando con tus amigos y conocidos con la mayor privacidad. Ni WhatsApp ni Facebook podrán ver tus mensajes, contactos o ubicación.

¿Cuáles de mis datos no se compartirán con Facebook?

Tus conversaciones y llamadas seguirán siendo secretas , debido a que todo está cifrado de extremo a extremo, y eso no cambiará con los nuevos términos de servicio. No se guardan ni se comparten registros sobre las personas con las que estás hablando en WhatsApp; es decir, que solo existen en tus chats y la información no se carga en los servidores. Las ubicaciones que compartas o te compartan en chats seguirán secretas.

Tu lista de contactos permanecerá en WhatsApp, pero no se compartirá con Facebook. Las actualizaciones en tus estados de WhatsApp, solo podrán ser vistas por los contactos que tú elijas en la configuración de privacidad.



¿Qué información sí será compartida?

Solo la información que tú aceptes compartir con alguna empresa o negocio mediante una conversación. Las pymes o empresas que cuentan con WhatsApp Business tienen la opción de utilizar un “proveedor de soluciones” con el fin de generar publicidad personalizada. Esta herramienta solo podrá gestionar la información que tú les brindes.

Como puedes ver, WhatsApp continuará con un cifrado de extremo a extremo, por lo que tú seguirás teniendo el control de tu información. Así que puedes tener la tranquilidad de estar chateando con la mayor privacidad.

¿Tienes alguna otra duda sobre las nuevas políticas?

