Seguramente te has enfrentado al “te vi ‘en línea’ y no me contestaste”, sabiendo que ya no estabas conectado a WhatsApp. Aquí está toda la explicación.

A todo el mundo alguna vez le ha pasado; te desconectas de WhatsApp y sigues apareciendo “en línea”, provocando que amigos y contactos se pregunten por qué ya no les respondiste. Por suerte no se trata de alguna falla o error en tu WhatsApp, ya que esto tiene una razón lógica y aquí te contamos todo.

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más popular y descargada en todo el mundo, sin embargo no es perfecta, ya que muchos usuarios se han quejado de este inconveniente. Aunque automáticamente aparece el “en línea” al momento de abrir la app ¿por qué éste permanece tiempo después?

La razón número uno es porque WhatsApp está programado para que cada que cierres la app, se genere una breve copia de seguridad de los mensajes enviados y recibidos. Esto provoca que se muestre el “en línea”, aunque tú ya no estés conectado, pues WhatsApp sigue trabajando.

Otra razón por la que sucede esto se debe a que si un usuario abandona WhatsApp, este no elimina el texto del “En línea” que está debajo del nombre hasta que pasen aproximadamente 20 segundos. Así está configurada la aplicación, entonces no te preocupes, no eres al único al que le ocurre esto.

¿Hay una forma de evitar el “en línea”?

Realmente no, porque como lo mencionamos antes, así está configurada la aplicación; pero sí existe un truco para evitarlo en mayor medida y se trata de la herramienta “Forzar detención” o “Detener”. Encuéntrala en los Ajustes de tu teléfono, Aplicaciones y seleccionando WhatsApp.

Con "Forzar detención" cierras sesión de WhatsApp y no recibirás notificaciones o aparecerás en línea hasta que tú desees hacerlo. Así podrás evitarte el típico "Estabas conectado y no me contestaste" y usar la app a tu gusto.

