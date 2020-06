WhatsApp podría agregar zumbidos al estilo MSN Messenger

Si tú fuiste de los afortunados que experimentó con la tecnología e internet de principios de siglo, seguramente utilizaste el popular MSN Messenger. Este fue el primer medio vía internet que permitía chatear con otros contactos y que de inmediato revolucionó la forma de comunicarse. Y ahora, se dice que una función de MSN Messenger podría llegar a WhatsApp: los zumbidos.

Leer: WhastApp: Así puedes desactivar todas las notificaciones y que nadie vea quién te escribe

Creado por Microsoft para utilizarse en computadoras PC, el MSN Messenger poseía algunas funciones que sirvieron como base para la creación de apps de mensajería instantánea actuales como WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger. Algunas de esas funciones fueron los emoticones animados, emojis que sustituían palabras, agregar música en los estados y los famosos zumbidos.

Estos últimos cumplían una función importante; llamar la atención de un contacto cuando éste dejaba de responder, pero aún se quería mantener la conversación. Y como su nombre lo dice, provocaban que el chat apareciera en primer lugar, zumbando y con un timbre específico de atención.

Es así como han surgido rumores de que WhatsApp, al pertenecer a Facebook; podría estar desarrollando una función similar a los zumbidos. Ésta se utilizaría principalmente para llamar la atención cuando alguien te deja en visto o no haya respondido después de las dos palomitas azules. Una actualización que se dice, llegaría después de algún tiempo.

La mala noticia es que estos rumores sobre WhatsApp y los posibles zumbidos no son nuevos; hace un año se dijo lo mismo y WABeta Info, el portal de noticias experto en WhatsApp, desmintió que esto estuviera sucediendo.

“¡Esta es una noticia falsa! Ninguna función de zumbido de WhatsApp está en desarrollo!”

This is a fake news!

No nudge feature in WhatsApp under development! pic.twitter.com/zlhv2JamdR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 29, 2019