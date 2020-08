WhatsApp: ¡Podrás silenciar chats y grupos para siempre!

Seguramente al igual que nosotros amas chatear con tus amigos y familiares por WhatsApp, pero siendo sinceros a veces nos incluyen en grupos que terminan llenándose de memes o frases de “Buenos días” que no siempre podemos ver. Si has pasado por algo así pero aún así has decidido no abandonar el grupo, aquí te tenemos la solución. WhatsApp te permitirá silenciar chats para siempre.

De acuerdo al portal WABetaInfo, en la última versión Beta de WhatsApp ya aparece la opción «Para siempre» para evitar las notificaciones de un chat. Esta opción reemplazará la de “Por una año”.

La única forma de recibir notificaciones del chat o grupo que silencies, es si te etiquetan en algún mensaje, por lo que sí es algo urgente o importante, seguramente te enterarás.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.197.3: what’s new?

Spotted a new feature under development that adds «Always» as new option to mute chats and groups!https://t.co/WGiugtc9SG

NOTE: This feature isn’t available yet and it will be enabled in a future update.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 28, 2020