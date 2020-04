¡Es oficial! WhatsApp te permitirá conectarte en varios dispositivos a la vez

El estar todos en casa debido a la situación actual del mundo no ha evitado que los grandes desarrolladores de WhatsApp dejen de trabajar en nuevas herramientas y funciones para la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo.

Recientemente se han incluido novedades a WhatsApp como videollamadas de más de 8 personas, stickers en colaboración con la OMS y el tan esperado modo oscuro. Sin embargo, se aproxima una novedad más: iniciar sesión en varios dispositivos a la vez.

Leer: 5 novedades que formarán parte del nuevo Android 11

Durante años, los distintos usuarios de WhatsApp habían sugerido esta herramienta y no fue hasta ahora que WABeta Info dio a conocer que pronto estará disponible para todos; podrás hacer uso de tu app en más de dos dispositivos, como tablet, smartphones o computadora. Disfruta de esta novedad gracias a las redes sociales ilimitadas que te brinda tu Amigo Kit y la mejor conectividad de #LaRedDeTusEmociones

Es un hecho que esta función llegará en las próximas actualizaciones de WhatsApp, ya que se ha confirmado que la posibilidad de iniciar sesión en diferentes dispositivos ya está disponible en la versión Beta de la aplicación, para que sea probada y mejorada antes de su gran lanzamiento.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.143: what’s new?

New clues about the multi device feature, currently under development, that bring a new «Log in on a new device» screen!https://t.co/Z0b6VoPWUS

NOTE: The Multi Device feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 28, 2020