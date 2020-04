WhatsApp y la OMS lanzarán una colección nueva de stickers

Lo más importante de permanecer en casa es salvaguardar la vida de todos y no perder comunicación con los que más queremos. Esto es posible gracias a las diferentes redes sociales como Facebook y WhatsApp que tú puedes disfrutar gracias a tu Amigo Kit y #LaRedDeTusEmociones

WhatsApp consciente de esto último y de que es la app de mensajería más utilizada en todo el mundo, ha decidido aliarse con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para presentar una nueva colección de stickers que lleva por nombre “Juntos en casa”; el cual tiene el objetivo de representar los momentos y emociones que todos alrededor del mundo están experimentando.

Estos nuevos stickers estarán disponibles en 10 diferentes idiomas; árabe, alemán, español, francés, indonesio, inglés, italiano, portugués, ruso y turco. Dependiendo de la zona geográfica será como estos se activen en cada usuario de WhatsApp, para que así más gente pueda compartirlos con los que no pueden tener cerca.

Además, otra de las razones por las que haya surgido esta nueva idea entre WhatsApp y la OMS, es para honrar de alguna forma a todo el personal médico que se encuentra luchando contra el COVID-19 en las diferentes instituciones.

“Esperamos que la gente disfrute usar estos stickers para comunicarse con sus seres queridos, en particular con aquellos que se sienten aislados, solos y asustados. Este paquete ofrece formas creativas para recordarles a las personas que se laven las manos, mantengan su distancia, hagan ejercicio y, lo más importante, celebren a los héroes médicos y a otros héroes personajes presentes en nuestra vida”, comunicó WhatsApp.

We worked together with @WHO on a new ‘Together at Home’ sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020