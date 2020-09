WhatsApp tendrá una nueva función para evitar las “llamadas por accidente”

WhatsApp siempre busca brindar una experiencia amigable entre sus usuarios agregando nuevas funciones que, aunque parezcan muy sencillas, cumplen un objetivo. El más reciente y próximo a llegar a la aplicación es un nuevo botón que evitará que los usuarios hagan llamadas accidentales a sus contactos sin que ellos lo deseen.

Leer: Conoce la verdadera historia de por qué todas las dueñas de gatos se llaman “Karen”

A todos alguna vez nos ha pasado, presionar accidentalmente el botón de llamada al intentar compartir un archivo, ir al menú de ajustes o simplemente al querer cerrar la app. En algunas ocasiones resulta vergonzoso cuando se trata de un jefe, maestro o hasta tu crush, quienes contestan la llamada y tú no estás ni enterado de lo que está sucediendo.

Por esta razón WhatsApp está trabajando en esta nueva función, la cual no se sabe su fecha oficial de lanzamiento, pero ya hay un pequeño vistazo de cómo lucirá.

Además, estará disponible para dispositivos iOS y Android, la cual podrás aprovechar gracias a las redes sociales sin límite, Twitter, Facebook, Messenger, WhatsApp, Snapchat e Instagram, que te brinda tu Amigo Sin Límite de Telcel disfrutando de #TelcelLaMejorRed con la mayor cobertura.

El portal especializado WABeta Info fue quien dio a conocer esta información, en donde en un mismo botón se desplegarán diferentes opciones de tipo de llamada, por lo que será más difícil que se realicen llamadas por accidente.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.200.3: what’s new?

• New Catalogue shortcut under development.

• New Call shortcut under development.

• Add WhatsApp Doodles under development.https://t.co/c9jgwZkILl

NOTE: These features will be officially available in a future build. pic.twitter.com/7867xYApmP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2020