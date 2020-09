Atajo para llamadas y fondos de pantalla, las novedades que llegarán a WhatsApp

WhatsApp es consciente de que a pesar de ser la app de mensajería instantánea más popular en el mundo, a lado de apps como Telegram aún escasea en muchas funciones y herramientas. Por esta misma razón sus desarrolladores no dejan de trabajar en próximas actualizaciones. Las más recientemente reveladas han sido un atajo para llamadas y fondos de pantalla.

Por ahora no hay fecha oficial de lanzamiento, pero WABeta Info, el portal de noticias especializado en WhatsApp, ha compartido algunos detalles de cómo funcionarán estas dos nuevas herramientas; las cuales podrás disfrutar gracias a las redes sociales ilimitadas que te brinda tu Amigo Telcel y la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor cobertura.

Esta herramienta va más enfocada a WhatsApp Business, en donde se agregará un botón en la parte superior de cada conversación, con acceso directo a llamadas y videollamadas con ese contacto. Esto con la finalidad de que los negocios tengan un contacto más directo con sus clientes y resolver dudas sobre lo que venden u ofrecen.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.200.3: what’s new?

• New Catalogue shortcut under development.

• New Call shortcut under development.

• Add WhatsApp Doodles under development.https://t.co/c9jgwZkILl

NOTE: These features will be officially available in a future build. pic.twitter.com/7867xYApmP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2020