WhatsApp limitará el uso de los stickers en los chats

Los stickers llegaron para hacer más entretenidas las conversaciones en redes sociales, ya que nos ayudan a expresar de una forma más divertida nuestras emociones. Estas pequeñas imágenes que podemos añadir en nuestros mensajes de texto pronto podrían estar limitados por WhatsApp. Aquí te contamos los detalles.

De acuerdo a WABetaInfo, WhatsApp estaría introduciendo un nuevo límite, esto después de la llegada de las versiones animadas; ya que que diversos usuarios crearon stickers en movimiento de películas completas, lo que creaba una inestabilidad en algunos celulares.

Por ejemplo, la película Shrek y Bee Movie que alguien transformó en stickers en movimiento y fueron enviados por WhatsApp; por las que algunos usuarios tuvieron que desinstalar su app de mensajería instantánea, ya que comenzó a fallar debido a la saturación.

Note that the possibility to import custom stickers is not available yet officially. https://t.co/Hevo9ia1eq

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 1, 2020