¡WhatsApp lanza nuevo buscador de stickers en iPhone y Android!

Una de las herramientas que WhatsApp más esperadas desde hace meses, es el buscador de stickers, la buena es que ¡por fin está disponible en la app! Te mostramos lo fácil que funciona, tanto en Android como en iPhone.

Descubre cómo funciona y cómo activarlo. Disfruta de todas las novedades de WhatsApp aprovechando que ésta y todas las apps de tus redes sociales favoritas son ilimitadas en tu Plan Telcel Max Sin Límite con #TelcelLaMejorRed y la mayor Cobertura.

Hasta ahora, si a mitad de una conversación deseabas contestar con un emotivo sticker, tu amigo o pareja tenía que esperar a que encontraras el ideal para responder, entre toda tu colección. Algo muy distinto a lo que pasa con los Gifs, que con escribir una palabra relacionada, te aparece inmediatamente una gran variedad de opciones.

El nuevo buscador de stickers se trata de una versión mejorada de la que conocimos hace una semanas; el cual te permitía encontrar un sticker usando una palabra clave, un emoji o navegando entre las categorías: feliz, triste, enojado, celebración, saludo y amor.

En esta herramienta renovada puedes utilizar fases combinadas con emojis. Para entender lo sencillo que funciona WhatsApp ha publicado un pequeño video en Twitter:

🔍 You can now search stickers on WhatsApp 🔍

Need to say I love you? There’s a sticker for that.

Need to say I know? There’s a sticker for that too. pic.twitter.com/5lNzuOibVT

— WhatsApp (@WhatsApp) March 26, 2021