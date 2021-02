WhatsApp: Esto pasará hoy si no aceptaste las nuevas políticas

Hace unas semanas, WhatsApp sorprendió a sus usuarios con un mensaje emergente que anunciaba sus nuevas políticas de privacidad, dentro de ellas se mencionaba que algunos datos serían compartidos con Facebook. En el texto se detallaba que tales condiciones entrarían en vigencia el día 8 de febrero. El plazo ha llegado, por lo que si te estás preguntando, qué pasará con tu cuenta y tus conversaciones si es que aceptaste o no estas políticas, aquí te explicamos con detalle.

¿WhatsApp aplicará sus nuevas condiciones de privacidad?

Así es, la plataforma siguen con sus planes de aplicar sus próximas políticas, utilizando algunos de tus datos para crear publicidad “personalizada”. Las pymes o empresas que cuentan con WhatsApp Business tienen la opción de utilizar un “proveedor de soluciones” con el fin de generar anuncios personalizados. Esta herramienta sólo podrá gestionar la información que tú aceptes compartir con dicha empresa o negocio mediante una conversación. Facebook no tendrá acceso a dichos mensajes ni a:

Tus conversaciones y llamadas seguirán siendo secretas, debido a que todo está cifrado de extremo a extremo, y eso no cambiará con los nuevos términos de servicio.

No se guardan ni se comparten registros sobre las personas con las que estás hablando en WhatsApp; es decir que solo existen en tus chats pero la información no se carga a los servidores.

Las ubicaciones que compartas o te compartan en chats seguirán secretas.

Tu lista de contactos permanecerá en WhatsApp, pero no se compartirá con Facebook.

Las actualizaciones en tus estados de WhatsApp sólo podrán ser vistas por los contactos que tú elijas en la configuración de privacidad.

¿WhatsApp suspenderá mi cuenta hoy si no acepte las políticas?

WhatsApp anunció en un inicio que este 8 de de febrero entrarían en vigor los nuevos términos y condiciones, y sería obligatorio aceptar para poder seguir utilizando la app de mensajería. Sin embargo, unos días después reveló que se aplazaría hasta el 15 de mayo.

“Estamos posponiendo la fecha en que volvemos a pedirle a las personas que revisen y acepten los términos. A nadie se le va a suspender o eliminar la cuenta el 8 de febrero. También haremos mucho más por aclarar la desinformación alrededor de las formas en que la privacidad y la seguridad funcionan en WhatsApp. Después pediremos gradualmente que las personas revisen las políticas a su propio ritmo antes de que las nuevas opciones de negocios estén disponibles el 15 de mayo”, mencionó en un comunicado.

¿Qué sucederá en la fecha límite?

Si el 15 de mayo no has aceptado los nuevos términos, la app eliminaría tu cuenta.

Es decir que aún tienes suficiente tiempo para revisar con calma cada uno de los puntos y verificar qué no hay porque desconfiar, ya que seguirás teniendo el control de tus datos en la app.

