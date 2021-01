¿WhatsApp eliminará tu cuenta si usas otra app de mensajería?

El 2021 definitivamente es el año en que WhatsApp está trabajando arduamente en sus políticas de seguridad, recordemos que recientemente lanzó un mensaje avisando a sus usuarios de los cambios en algunos puntos de su privacidad. Esta vez se enfocará en aplicaciones no autorizadas de mensajería. Así que si te estás preguntando si WhatsApp podría eliminar tu cuenta, esta nota definitivamente es de tu interés.

En meses anteriores, algunos usuarios de WhatsApp han descargado apps APK para obtener un mejor servicio. El interés fue creciendo ya que estas herramientas de terceros permitían funciones adicionales que la app oficial no tenía incluidas.

Sin embargo, WhatsApp ha decidido que estas apps ya no estarán permitidas.

¿WhatsApp puede suspender mi cuenta?

WhatsApp ha publicado en su sitio web la advertencia de que suspenderá las cuentas de los usuarios que usen WhatsApp Plus o GB WhatsApp:

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señalaron.



La suspensión primero sólo será temporal de acuerdo al comunicado:

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

Como puedes ver, este anuncio no incluye otras apps oficiales de mensajería como Telegram, Facebook Messenger o Signal, por lo que puedes seguir ocupándolas al mismo tiempo que WhatsApp de manera segura.

La sugerencia es que ya solo uses apps oficiales de sitios autorizados, como Google Play o App Store. Donde encontrarás opciones seguras para chatear, personalizar tu smartphone, editar fotos, divertirte con juegos y mucho más.

Por su parte, WhatsApp sigue desarrollando funciones y herramientas que te harán más sencillo su uso, como el acceso directo a los stickers, además de que ha decidido aplazar su actualización de sus políticas de seguridad.

