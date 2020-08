¿WhatsApp eliminará todos tus stickers animados? Esta es la razón

WhatsApp ha añadido nuevas normas para compartir nuevos stickers animados, esto para que no existan accidentes como los que hubo hace unas semanas.

Después de una larga espera, la llegada de los stickers animados ha sido una de las actualizaciones más emocionantes y divertidas para los usuarios de WhatsApp. Los clásicos stickers ya eran todo un fenómeno, pero con la llegada de los animados ahora es casi imposible no querer una gran colección y compartirlos en todo momento.

Poco a poco se han integrado nuevos packs y han habido personas quienes han podido crear los propios a través de personajes, series, películas, memes y caricaturas. Sin embargo, esto último ha generado uno que otro problema dentro de WhatsApp y es así como se han tomado nuevas medidas las cuales podrían eliminar toda toda tu colección.

Resulta que hace un par de semanas algunos usuarios crearon stickers animados con un peso bastante superior al que indica WhatsApp en sus normas. Estos stickers se volvieron virales de forma inmediata, ya que eran las películas completas de Shrek, Bee Movie y Buscando a Nemo. Lo que generó que muchos tuvieran que desinstalar e instalar nuevamente WhatsApp ya que sus conversaciones fallaban. Así que WhatsApp tomó medidas y ahora habrá nuevas normas.

¿Cuál será el nuevo reglamento para compartir sticker animados en WhatsApp?

En primer lugar, para compartir un sticker en algún chat éste no deberá pesar más de 1 GB; de ser así, simplemente la app no lo reconocerá y no permitirá que se envíe para evitar casos como los anteriores.

Con respecto a los stickers creados de Shrek, Bee Movie y Buscando a Nemo, serán eliminados de la plataforma, así como todos aquellos que sobrepasen el límite. Así que, si los tenías guardados entre tu colección o como favoritos, muy pronto desaparecerán.

También habrá multas o sanciones a todos aquellos que intenten crear stickers animados como los antes mencionados, esto debido a que WhatsApp cumplirá con los derechos de copyright y no permitirá que películas completas sean compartidas de tal manera. O bien, que éstos tengan contenido para adultos.

Y finalmente, WhatsApp también ha informado que hasta el momento no hay una app oficial o herramienta que permita hacer stickers animados. Por ahora los únicos oficiales son los que poco a poco se han dado a conocer en la versión beta y aquellos que ya se pueden descargar desde la aplicación. Lo mejor es esperar a que sean lanzados oficialmente y no correr riesgos.

Ahora sí, respira hondo, no toda tu colección de stickers animados y no animados será eliminada, sólo aquellos que no cumplan con las normas. Sólo ten cuidado a la próxima de guardar un sticker como favorito. 😉

