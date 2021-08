WhatsApp: ¿Cómo saber lo que decía un mensaje eliminado?

By

Si no quieres quedarte con la curiosidad y deseas saber qué decía un mensaje eliminado de WhatsApp, entonces debes de aprender este truco.

En redes sociales circula un sencillo truco para saber qué es lo que decía un mensaje eliminado en WhatsApp. Una alternativa que aquí te compartimos si deseas saber qué es lo que algún amigo o amiga te escribieron y que después decidieron eliminar, dejándote solo con la duda.

A diferencia de otras herramientas, este truco solo funciona para teléfonos Android, ya que es necesario descargar una aplicación desde la Google Play Store y seguir el procedimiento que aquí te explicamos.

¿Cómo saber lo que decía un mensaje eliminado de WhatsApp?

WhatsApp no permite recuperar mensajes eliminados en conversaciones individuales ni grupales, esto como método de seguridad y privacidad. Así que para saber qué es lo que decía dicho mensaje deberás recurrir a una app externa de nombre Notisave, la cual es completamente segura, gratuita y está disponible en Google Play.

Una vez instalada Notisave en tu teléfono, la app guarda todas las conversaciones de WhatsApp que recibas a través de notificaciones. Lo único que tienes que hacer es acceder a ella, guiarte por las fechas y horarios de las notificaciones que hayas recibido, y buscar aquel mensaje eliminado.

Es importante que sepas que Notisave no recupera el mensaje eliminado en tus chats de WhatsApp. Más bien, la app hace capturas de las notificaciones que recibes en tu teléfono de todas tus aplicaciones. Por ende, no podrás recuperar o saber qué decía un mensaje eliminado de WhatsApp cuando aún no tenías activado este truco.

