WhatsApp: ¿Cómo ocultar la carpeta de chats archivados en la app?

Si no te agrada que la carpeta de chats archivados esté todo el tiempo presente, hay una manera de ocultarla y aquí te decimos cómo lograrlo.

Con más de dos mil millones de usuarios activos diarios, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo. Una plataforma la cual posee herramientas y funciones secretas, por ejemplo, la posibilidad de ocultar la carpeta de chats archivados que aparece al principio de cada conversación.

El poder archivar conversaciones es una función de WhatsApp con la cual puedes ocultar chats que te incomodan, no quieres leer o simplemente evitas responder. Sin embargo, al archivar una conversación automáticamente se crea una nueva carpeta en el inicio de la app, desde la cual puedes acceder a dichos chats archivados.

Para ciertos usuarios, esa carpeta de archivados es un elemento incómodo, ya que evidencia que hay conversaciones ocultas. Por suerte, existe un truco para desaparecer esa carpeta y disfrutar de WhatsApp como si no existiera.

¿Cómo ocultar la carpeta de chats archivados en WhatsApp?

1. Asegúrate de tener la versión más actualizada de WhatsApp a través de Google Play o App Store.

2. Abre WhatsApp y pulsa sobre el menú de tres puntitos ubicado en la parte superior derecha.

3. Selecciona ‘Ajustes’ y después ‘Chats’.

4. Finalmente, desplázate hasta el final y desactiva la opción que dice ‘Mantener los chats archivados’.

Así de sencillo la pestaña de chats archivados ya no aparecerá en la parte superior de la interfaz principal de WhatsApp, ahora se ubicará al final de todas tus conversaciones. De esta manera, nadie notará que has archivado chats para no responderlos. Un truco muy útil y fácil de aplicar para que sigas gozando de WhatsApp, al aprovechar las redes sociales sin límite que te brindan tus Recargas Amigo Sin Límite de Telcel y la conectividad a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Conoce muchos más trucos y funciones secretas dentro de WhatsApp a través de HolaTelcel y dinos, ¿conocías esta manera de ocultar los chats archivados de la plataforma? 🤔

