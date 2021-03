Chatear es una de las actividades más divertidas, ya que en cuestión de instantes podemos ponernos al día con nuestros mejores amigos o familiares. Pero a veces al tener tantos chats abiertos, podemos confundirnos de conversación y responder en otra. ¿Te ha pasado? Todo tiene solución así que antes de ponerte nervioso, aquí te explicamos cómo eliminar “para todos” un mensaje leído en un chat de WhatsApp.

WhatsApp te da la posibilidad de poder eliminar por completo un mensaje leído en una conversación.

¿Cómo eliminar un mensaje leído en WhatsApp?

Muchas veces no nos damos cuenta al instante de que mandamos una foto o un texto en el chat equivocado. Por ello, si el mensaje no aún no ha sido leído, WhatsApp te da hasta 60 minutos para ser borrado.

Aunque también existe un para poder eliminar tus mensajes después de horas e incluso día, descúbrelo en este enlace.

Pero si ya han leído tu mensaje, aún tienes una posibilidad de eliminarlo, aunque sólo dispones de un tiempo muy breve. Aunque WhatsApp no ha confirmado el tiempo exactamente, muchos usuarios han revelado en redes sociales que se trata sólo de unos minutos. Por lo que para eliminar un mensaje «para todos» que ya ha sido leído, debes darte cuenta inmediatamente de tu error y actuar con rapidez.

Aunque la notificación de “mensaje eliminado” dentro de la conversación aparecerá al instante, habrás borrado la evidencia del texto o imagen equivocada. Evitando que alguien pudiera tomarle una screenshot.

¿Qué otro truco de WhatsApp te gustaría aprender?

