WhatsApp: ¿Cómo desactivar tu cuenta temporalmente?

Con la llegada del verano, muchos usuarios de WhatsApp comienzan a pensar en las vacaciones, especialmente el poder descansar de los mensajes y correos electrónicos del trabajo o escuela. Por suerte, existe un truco con el cual puedes desconectarte de WhatsApp, suspender temporalmente la aplicación y descansar de ella los días que quieras.

El “modo vacaciones” de WhatsApp cumplirá esta función. Sin embargo, el desarrollo de esta nueva herramienta continúa y por el momento no se sabe con exactitud cuándo va a estar disponible para todos. Así que, mientras WhatsApp sigue trabajando en ella, te enseñamos una alternativa diferente para desactivar tu cuenta temporalmente.

Cómo forzar la detención de WhatsApp en Android

Esta opción solo está disponible en teléfonos Android y consiste en forzar la detención de la aplicación sin tener que desinstalarla, lo que te permitirá desactivar WhatsApp para que nadie te moleste por un buen rato. Para ello tienes que seguir este paso a paso:

1. Dirígete a los ‘Ajustes’ de tu teléfono.

2. Selecciona la opción que dice ‘Aplicaciones’.

3. Busca y elige aquella opción que dice ‘WhatsApp’.

4. Ahora deberás presionar sobre el botón que dice ‘Detener’.

5. Aparecerá un mensaje de advertencia de que la aplicación dejará de funcionar.

6. Confirma de que estás seguro de hacer la detención y listo.

Desactiva las notificaciones

Otra manera de desactivar WhatsApp sin tener que desinstalar la aplicación, es desactivando las notificaciones. Así tu teléfono no estará constantemente sonando y podrás leer los mensajes que recibas cuando quieras. Para ello:

1. Dirígete a los ‘Ajustes’ de tu teléfono.

2. Selecciona la opción que dice ‘Notificaciones’.

3. Busca y elige aquella opción que dice ‘WhatsApp’.

4. Ahora desliza el interruptor que dice ‘Permitir notificaciones’ para desactivarlas.

Desconecta datos y Wi-Fi

Evidentemente sin conexión a Internet los mensajes o notificaciones de los mismos no te llegarán, pero eso implica no tener acceso a la red para utilizar otras aplicaciones. Así que es una gran opción si deseas desconectarte no solo de WhatsApp, si no de todas las redes sociales y desaparecer por un rato.

Con estas tres sencillas alternativas puedes desactivar tu cuenta de WhatsApp temporalmente y disfrutar unos días de descanso.

Cuando el “modo vacaciones” esté habilitado en WhatsApp, el descansar de la aplicación ya no será un problema. Así que no dejes de estar al tanto de HolaTelcel para enterarte cuándo y cómo funcionará la tan esperada nueva función de la app.

