WhatsApp: 5 opciones que puedes personalizar en la app

WhatsApp te ayuda a mantenerte en contacto con todos tus amigos de forma inmediata. Lo mejor es que puedes adaptarla a tu estilo, ya que te ofrece diversas opciones para personalizarla a tu gusto, aquí te explicamos cómo hacerlo en 5 sencillos pasos.

5 opciones que puedes personalizar en WhatsApp

Crea tus propios stickers

Los stickers hacen mucho más divertidos nuestros chats, lo mejor es que puedes descargar los más creativos desde diferentes apps o crear los tuyos; ya sea con tu rostro, tu película o anime favorito, tu mascota y más. Una recomendación es Sticker Maker.

Cambia el tamaño y color de la letra

Tú puedes elegir el tamaño de la letra de tus chats, ya sea pequeña para visualizar más texto en la pantalla o más grande para ver sin ningún esfuerzo. Pero además, puedes cambiar el color con ayuda de apps como Stylish Text desde Google Play o App Store. Le darás mucho más estilo a tus conversaciones.



Cambiar el fondo de cada chat

Cada conversación es única, no es lo mismo chatear con tu jefe que con tus amigos, así que por ello cada chat merece su propio fondo. WhatsApp incluye algunos fondos predefinidos, pero también tienes la opción de elegir la imagen que desees de tu galería. Puedes usar apps de fondos de pantalla para encontrar el ideal, como WhatsApp Wallpaper o KawaiiSparkle.

Cambia el tono de llamada y notificación

No importa si no has visto la pantalla de tu celular, ahora sabrás quién te ha mandado un mensaje con tan sólo escuchar el tono; ya que a cada contacto podrás asignarle uno diferente. WhatsApp te ofrece la opción de cambiar los sonidos de notificación, llamadas y videollamadas. También puedes utilizar tonos personalizados, e incluso recortar tus canciones favoritas para usarlas como tonos. Lo lograrás con apps como InShot, disponible en Google Play.

Añade descripciones a tus grupos

Para evitar confusiones en tus grupos, puedes añadir una descripción personalizada. Es súper fácil, solo debe elegir el grupo y dentro de la información del chat, añadir una descripción que te recuerde exactamente de qué trata. Además recuerda que WhatsApp ya te ofrece la opción de usar las llamadas en espera y bloqueo de invitaciones a grupos, para que tú siempre tengas el control.

¿Cuál de estas opciones te gustaría personalizar primero en tu WhatsApp?

