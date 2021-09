Twitter será similar a Instagram: ¡le dará prioridad a las imágenes!

Twitter es una de las pocas plataformas que todavía se distinguen por contener más contenido en texto que imágenes o videos. Sin embargo, las tendencias del contenido digital indican que los usuarios están cada vez más interesados en el contenido visual, interactivo y en vivo.

Por esa razón, Twitter no se quiere quedar atrás y ha implementado una serie de funciones para satisfacer las necesidades de los internautas. La plataforma incluyó historias que llamó ‘Fleets’, ha estado desarrollando nuevas reacciones como los ‘no me gusta’ en los tuits y últimamente ha mejorado su función de ‘Spaces’, en donde los usuarios pueden tener conversaciones en vivo.

A esta serie de actualizaciones se le sumará el desarrollo de una nueva forma de presentar las imágenes en los tuits. Aquí te contamos de qué se trata. 👇

Hasta el momento, uno de los principales problemas de compartir imágenes en Twitter es que solo se muestra una pequeña parte de ellas en el feed. El usuario solo puede ver la imagen completa hasta darle clic a la publicación.

Según publicó Twitter Support, las imágenes ya podrán visualizarse de tamaño completo en un formato que llaman ‘Edge to edge’ (borde a borde), mismo que utilizan otras redes sociales como Instagram y Facebook.

Además, como se aprecia en el video con el cual anunciaron este nuevo ajuste en la plataforma, el formato también se aplicará en videos y GIF.

Now testing on iOS:

Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021