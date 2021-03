Twitter lanzará un nuevo botón para “deshacer tuits”, ¿de qué se trata?

A diferencia de redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp, Twitter no se renueva constantemente e integra nuevas actualizaciones a la plataforma. Por esa razón, cada que se da a conocer una nueva función es noticia relevante para los millones de usuarios de Twitter alrededor del mundo.

Se dice que Twitter está trabajando en un nuevo botón que permitirá deshacer el envío de un tuit antes de que sea publicado; una función que brindará un margen de tiempo a los usuarios para corregir errores y considerar una vez más si desean publicarlo o deshacerlo. Actualmente sólo se cuenta con un botón para eliminar un tuit tras su publicación, pero el de “deshacer tuits” funcionará previo a ser publicado.

Fue la ingeniera Jane Manchun Wong, experta en Twitter, quien dio a conocer esta información a través de fotos y videos compartidos en sus redes sociales de cómo es que funcionará el botón de “deshacer tuits”. Por ahora esta herramienta se encuentra en fase de prueba, pero se cree que podría llegar muy pronto a la plataforma.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021