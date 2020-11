¡Twitter lanza Fleets! Así funcionan los tuits que desaparecen

Twitter se une a la tendencia de los efímeros de otras apps como Instagram, Snapchat, Facebook Messenger y WhatsApp. Ahora podrás publicar en Twitter mensajes con fotos, emojis o gifs y verlos desaparecer en 24 horas. Esta nueva herramienta ha recibido el nombre de Fleets.

Seguramente alguna vez te ha pasado que al publicar un Tweet te das cuenta que quieres cambiar algo o quizá se trata de algo que deseas expresar pero no quieres que permanezca. Esto es algo que a muchos usuarios les suele suceder. Por ello Twitter ha decidido lanzar Fleets y explorar una nueva forma de mensajería efímera para poder compartir pensamientos momentáneos.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020