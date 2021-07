Twitter: Botón de ‘no me gusta’, reacciones en tuits ¡y más novedades!

Twitter ha ganado una amplia cantidad de usuarios con características y exigencias muy específicas. En los últimos meses, la compañía ha anunciado una serie de cambios para tratar de satisfacer las necesidades de sus seguidores. Como parte de esta serie de actualizaciones, esta mañana lanzó la primera prueba para implementar nuevas reacciones a los tuits, entre ellas, una de las más solicitadas: el botón de “no me gusta”.

La plataforma mostró el interés por implementar funciones en las que estén interesados los usuarios desde que mostraron un gran descontento cuando lanzaron los ‘Fleets’, los cuales serán removidos a partir del 3 de agosto.

Lee: Facebook incluirá hilos como los que hay en Twitter

Siguiendo por la línea de escuchar las necesidades de los usuarios, ha lanzado un anuncio desde Twitter Support para informar que algunos dispositivos con iOS habían sido seleccionados para votar por las reacciones que les gustaría ver en Twitter. Si eres uno de ellos, puedes hacerlo deslizando hacia arriba o abajo para votar en favor o en contra de reacciones como alegría, tristeza, hmm y jajaja.

.@Twitter reactions feature is almost complete! Let’s have a look at the final emojis!

Don’t forget to follow me! Also like, and retweet this tweet! pic.twitter.com/ZLSzjlW4Ec

— Nima Owji (@nima_owji) July 4, 2021