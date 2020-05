Así serán los tuits con audio en Twitter

Hacer un audio es más rápido y mucho más cómodo, porque ahorras tiempo en escribir un texto; además puedes darle la vivacidad al mensaje gracias a tu tono de voz. Actualmente puedes enviar notas de voz en Facebook Messenger o WhatsApp, y ahora Twitter quiere sumarse muy a su manera a esta innovación, por que ha comenzado a trabajar en los tuits con audio. Aquí te dejamos las primeras imágenes de cómo luciría esta nueva función.

Vivimos en una época en que todos somos multitareas y las apps con la función de audios nos facilita las cosas, es más fácil hablar que escribir cuando estás ocupado; así que los tuits con audio serían muy útiles.

Hace un par de años se comenzaron a utilizar los audios en Twitter, sin embargo no se trataba de una función nativa de la app, sino que era una transmisión en directo mediante la aplicación Periscope, la cual se subía automáticamente al perfil una vez terminada.

Twitter también comenzó a probar la posibilidad de publicar en el timeline tuits con audio en iOS, donde todos su seguidores podrían escucharlos, sin embargo la función no fue lanzada oficialmente.

Sometimes you just want to talk, without being on camera. We’re launching audio-only broadcasting, so your followers can hear, but not see you.

Rolling out now for iOS. pic.twitter.com/tBsm37NcdH

— (@Twitter) September 7, 2018