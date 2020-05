4 increíbles smartphones para sorprender a mamá en su día

El Día de las Madres está cada vez más cerca, por lo que este es el momento exacto para planear el increíble regalo para mamá en su día especial; el estar en casa no es motivo alguno para no festejar, aunque sea por videollamada si no están juntos, y agradecer por todo el amor que ella te da.

Si estás indeciso acerca de qué regalarle, o de plano no tienes idea, aquí te compartimos 4 increíbles smartphones que en definitiva la sorprenderán y la harán la más feliz del mundo. Todos ellos para adquirirlos en un Plan Telcel y darle redes sociales ilimitadas, el Doble de Megas y la mejor conectividad de #LaRedDeTusEmociones. Así que toma nota y elige tu favorito. 👀

Con su triple cámara trasera de 25+5+8 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles, el Samsung Galaxy A30s permite tomar todas las fotos y selfies posibles, aprovechando su memoria de 4 GB en RAM y 64 GB en ROM. Sin mencionar que el Galaxy A30s cuenta con una avanzada tecnología en detector de huella dactilar y una poderosa batería de 4000 mAh. En definitiva, un gran regalo que cualquiera quisiera recibir.

Inteligencia artificial en sus tres cámaras de 13+2+8 megapíxeles y su pantalla Max Vision de 6.2 pulgadas HD+ son sólo algunas de las cualidades del Motorola G8 Play que seguro te fascinará; con el que se pueden hacer fotos perfectas con fondo desenfocado o gozar de películas y juegos favoritos.

O bien, si lo tuyo es pasar horas navegando en redes sociales o disfrutando de tus videos y películas favoritas; tal vez la mejor opción sería obtener la increíble Huawei Mediapad T3 10 con una pantalla de 9.6 pulgadas y un modo de luz baja para usarla sin dificultad y sin dañar la vista. Además, cuenta con un renovado Android 7.0 para aprovecharla al máximo. Se convertirá en el acompañante perfecto.

Y finalmente el Huawei P30 Lite 256 GB es para aquellos que disfrutan de tomarse selfies y editar sus fotos gracias a la inteligencia artificial, reconocimiento facial y función de embellecimiento que éste posee. Con una triple cámara trasera de 48+8+2 megapíxeles y un sistema operativo Android 9.0 Pie.

A Telcel también le gusta consentirte y en este 10 de mayo puedes conseguir el mejor regalo para mamá sin salir de casa tan solo registrándote en Telcel. Recuerda que lo único que queda es elegir el smartphone que más se adapte a tu mamá y prepararle la gran sorpresa.

