¡TikTok ahora te enseña a usar Excel de forma divertida!

La cuenta ‘How To Excel’ en TikTok comparte videos tipo tutoriales para enseñar a sus más de 50 mil seguidores cómo usar el Excel.

Una de las apps más populares en esta temporada definitivamente es TikTok, ya que la plataforma está llena de divertidos videos cortos que nos hacen sonreír en cualquier momento. Pero también pueden ser muy útiles para aprender nuevas cosas, desde baile, recetas rápidas y hasta un curso de Excel. ¿Lo hubieras imaginado?

¿Cómo aprender Excel en TikTok?

Tal como lo leíste existe una cuenta de TikTok que puede ser muy útil para la vida laboral y universitaria. Te estamos hablando del perfil ‘How To Excel’ que te enseña desde cómo insertar un gráfico en la columnas de Excel hasta complicadas fórmulas a través del programa de Microsoft. El tema ha resultado un éxito, ya que al momento tiene más de 50 mil seguidores.

Al tratarse de videos cortos, la explicación es muy sencilla y puedes aprender trucos rápidos que sin duda te harán más fácil el día de home office; ya que puedes aplicarlos en reportes, tablas dinámicas, bases de datos y mucho más.

Si has tenido que trabajar en Excel, seguramente sabes que continuamente surgen dudas y justo es la parte que más vas a amar de ‘How To Excel’ , ya que puedes comentar el tema de Excel que quieras aprender, para que los creadores suban un tutorial con la explicación.

Ahora ya tienes una razón más para pasar tiempo viendo divertidos de TikTok y estudiar al mismo tiempo. Si aún no tienes tu perfil, ¡este es el momento!

Estos son los links de iOs y Android en los que está disponible. Recuerda que puedes descargar esta y otras herramientas muy útiles para tu celular, disfrutando de los megas que te ofrece tu Plan Telcel Max Sin Límite. Puedes crear una cuenta con correo electrónico, teléfono o utilizar tu sesión de Facebook, Instagram o Twitter.

Quizá hasta te atrevas a subir tu propio contenido o unirte a algún reto. ¿Te animas?

Ahora ve: