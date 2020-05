Consejos para mantener audífonos inalámbricos en buenas condiciones

¿Recuerdas cuántos podcast o álbumes escuchaste en esos largos trayectos al trabajo mientras la vida era normal y podíamos ir a trabajar a nuestras oficinas? No hay duda de que tus audífonos eran tu mejor compañía en esos momentos, y quizá ahora se encuentren arrinconados quién sabe dónde. Te damos unos cuantos consejos para mantener tus audífonos inalámbricos en buen estado, pues quizá en esta temporada se han quedado en el olvido y es importante que, si deseas volverlos a utilizar y estos funcionen adecuadamente, les des el mantenimiento merecido.



Últimamente, es muy común el uso de este tipo de audífonos sin cable, pues son muy útiles para hacer ejercicio, para caminar sin que nada estorbe, incluso para hacer llamadas mientras hacemos labores en la casa al mismo tiempo sin la necesidad de torcer el cuello. Sin embargo, estos consejos podrían ser útiles en el caso de algunos audífonos con cable e incluso de diadema.

No importa la marca que sean los tuyos, es necesario que a pesar del desuso debido al aislamiento o cualquier otra razón, se mantengan en buen estado y tener en cuenta elementos como la temperatura del lugar donde se encuentran o la batería que tienen.

La batería

Los auriculares inalámbricos tienen integrada una batería de litio, lo que significa que no tiene un efecto memoria y podemos cargarlos cuando deseemos, sin embargo, es importante evitar que estos se descarguen en su totalidad pues podrían perder la capacidad de carga. Es por eso que se aconseja que para prolongar su vida útil, la batería de unos audífonos inalámbricos tengan una carga mínima del 20% y si se puede llegar al 80% qué mejor.

Temperatura

Como todo gadget electrónico, es importante el factor de la temperatura del lugar donde se encuentren, es por eso que las temperaturas extremas, ya sean altos o bajas, pueden provocar que su ciclo de vida se acorte. Así que si tienen un estuche, comprenderás que tienen una utilidad, además de que sea útil para no extraviarlos. Supongamos que dejaste olvidados tus audífonos en la mesa de la terraza asoleándose y estos se calentaron. Lo que aconsejan los técnicos de Motorola, es colocarlos en alguna superficie fresca para que su batería no se dañe. Quizá sobre una lata que estaba en el refrigerador, por ejemplo, pero lo ideal es tenerlos en su estuche en un lugar con sombra.

Limpieza

Los audífonos son objetos de uso personal y no deberían de compartirse, pues los introducimos en nuestro canal auditivo. Es importante que aunque sólo tú los utilices, les des una buena limpiada, aun cuando no los estés utilizando a diario.

Además, si estos se llenen de polvo es probable que la calidad del sonido se vea afectada. Limpiarlos es muy sencillo, tengan almohadillas de esponja o sean de plástico. En el primer caso retira las almohadillas y pasa un trapo humedecido con poca agua y jabón y haz lo mismo con la superficie de los auriculares; y en el caso de los audífonos que no tienen tela, sólo realiza el segundo procedimiento.

Asegúrate de que el trapo esté apenas húmedo y no escurra, pues podrías dañar el interior del aparato. Si tienes alguna duda sobre la limpieza de tus audífonos, puedes ir al website de la marca y buscar algún apartado en donde ellos especifiquen los consejos de mantenimiento. Hay algunos audífonos inalámbricos que resisten la lluvia y hay otros más que no lo son.

Actualizaciones

Si tus audífonos son inalámbricos, dependen de algún sistema operativo, así que es probable que debas de hacer actualizaciones de software vez en cuando. Enciéndelos y fíjate en tu smartphone si lo requieren. Consulta su disponibilidad únicamente en la aplicación oficial de la marca para instalarlas o incluso, revisar si tienen algunas otras funciones disponibles.

