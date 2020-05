Cómo ocultar conversaciones de WhatsApp en lugar de eliminarlas

Triste pero cierto, hay ocasiones en las que no podemos confiar en que no perderemos el celular y todas nuestras conversaciones caerán en manos ajenas, así que este hack te será muy útil, te decimos cómo ocultar conversaciones de WhatsApp sin eliminarlas.

Borrar las conversaciones en esta aplicación no es la única manera para evitar que alguien más pueda leerlas.

Es que últimamente utilizamos WhatsApp para todo y tenemos conversaciones personales, familiares e incluso laborales a través de este medio, que si hiciéramos un recorrido en el historial de nuestra aplicación, encontraríamos conversaciones que tuvieron lugar quizá incluso en otra época de nuestras vidas y la cual queremos enviar al inconsciente.

En estos chats alojamos información personal, delicada, confidencial, fotografías, videos, contactos, chismes y miles de memes que no queremos que otros vean, que podrían estropear alguna sorpresa o noticia, o que simplemente sólo queremos para nosotros.

El poder archivar chats –esconderlos u ocultarlos– no es una función nueva que ofrece WhatsApp y tampoco es muy popular entre sus usuarios, ya que la aplicación misma no ofrece esta característica de forma rápida o muy obvia, es por eso que es una opción excelente si deseas esconder algún chat que no deseas que nadie más vea.

¿Cómo lo hago?

Así que para aplacar el instinto curioso ajeno, te decimos paso a paso cómo ocultar conversaciones de WhatsApp sin eliminarlas.

Activar esta opción es muy fácil, sólo que nunca nadie te lo había dicho.

1. En la pestaña de Chats, mantén presionado el chat que quieras ocultar.

2. Toca Archivar en la parte superior de la pantalla.

Verás, la única manera de archivar un chat es al dejar presionado el chat. Después de pocos segundos podrás ver una serie de opciones entre las que encuentran un pin para anclar el chat, un bote de basura para eliminarlo, un altavoz para silenciar las notificaciones de ese chat en particular, y por último, lo que nos interesa hoy: un folder con una flecha que es la opción para archivar u ocultar un chat.

El chat no desaparecerá de la lista de conversaciones, pero una vez que lo hayas archivado, este desaparecerá de este historial, así que si alguien mira tu celular mientras tienes un descuido, nadie más sabrá que tienes una conversación con alguien particular. Puedes archivar tantos chats como desees.

Cómo archivar todos los chats

Si deseas archivar todas, absolutamente todas tus conversaciones, también es posible. Sigue estos pasos.

1. En la pestaña de Chats, toca Más opciones > Ajustes.

2. Toca Chats > Historial de chats > Archivar todos los chats.

¿Cómo volver a ver la conversación que archivé?

La única manera de ver los chats archivados es yendo al final de todos los chats de WhatsApp hasta encontrar la opción “Chats archivados”, en donde aparecerán la las conversaciones que hayas ocultado previamente.

No todo es miel sobre hojuelas…

Esta opción no es una opción que pueda darle solución a todos tus problemas de privacidad cibernética, pues estos chats se desarchivan o vuelven a aparecer en la lista de conversaciones en cuanto este chat se activa. ¿Cómo? Recibiendo o emitiendo un mensaje, y para esconderlo de nuevo hay que hacer de nuevo el proceso de archivación, que aunque es fácil y corto, hay que hacerlo cada vez que se quiera ocultar.

Este proceso podría resultar molestado en caso de querer ocultar todo un grupo de WhatsApp con varios integrantes, quienes prometen mayor actividad que tan sólo un usuario.

Y como nada en esta vida es perfecto ni secreto, te recomendamos que seas muy cuidadoso con lo que escribes en tu celular, en tu mail o en cualquier red social. Ten en cuenta que al ser un usuario activo, la privacidad es un tema muy cuestionable.

