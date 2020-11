Si no recuerdas en dónde dejaste tu celular, con esta app para Android lo encontrarás con tan solo aplaudir.

Quizá en más de una ocasión te ha sucedido en tu casa o el trabajo que tienes el celular en la mano y un segundo después no sabes en dónde lo dejaste. Quizá esté debajo de la almohada, el sillón, en la cocina, en el auto o hasta dentro de tu mochila. Si ya has buscado por todos lados y no das con él, aquí te tenemos un truco súper fácil para ubicarlo. Te explicamos el truco para encontrar tu celular dando un aplauso.

¿Cuál es el truco para encontrar tu celular dando un aplauso ?

Se trata de la app Clap to Finder. Tal como su nombre lo indica, bastará con aplaudir para que tu smartphone emita sonidos para su localización.

La app está disponible de forma gratuita para Android en este enlace de Google Play. y puedes descargarla aprovechando los Gigas de tu Amigo Sin Límite de Telcel con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

También puedes leer: ¡Por fin! WhatsApp agregó el buscador de stickers en su app

¿Cómo funciona Clap to Finder?

Una vez instalada en tu celular notarás que dentro de sus características destaca un mínimo consumo de batería. Con sólo dar 3 palmadas podrás comenzar a configurarlo y usarlo. Además puedes grabar y agregar sonidos, modular el volumen y elegir la opción de sonar o vibrar.

Puedes crear un Widget para facilitar la activación y desactivación, para así detener la detección de palmadas cuando lo necesites, como horas de trabajo.

Sabemos lo importante que tu celular es en tu vida, por eso es muy importante que siempre cuentes con la confianza de que estará protegido en todo momento; recuerda asegurarlo contra daños, falla o robo con Telcel Up, descubre más pulsando en este link.

También puedes leer: Cómo activar el ‘modo seguro’ de Android y para qué sirve

Ahora ve: