¡Estrena una tableta esta Navidad! ¡Checa las que puedes encontrar en Telcel!

La temporada de dar y recibir regalos por fin ha llegado, y si, pensar cuál es el regalo perfecto para esta Navidad es un verdadero reto, ¿ya has considerado comprar una increíble tableta? Definitivamente es el regalo que todos quieren y Telcel lo sabe, por esa razón ha lanzado increíbles promociones que seguramente te encantarán.

Si ya pensaste en todo, desde calcetines, tazas, bufandas y hasta gorros navideños, pero nada de eso te convence, el regalo que habías estado buscando para hacer feliz a esa persona especial, o bien, para consentirte en este inicio de Año Nuevo, es una tableta. Lo mejor de todo es que en Telcel puedes elegir entre distintos equipos Samsung, Alcatel o NYX Kin, a un súper precio en Plan o Amigo Kit.

¿Por qué una tableta es el regalo perfecto?

Además de hacer de tu vida algo más fácil, práctico y cómodo, las tablets te permiten ver tus series y películas favoritas desde Claro video. Sin mencionar que la puedes utilizar para tu trabajo, escuela o para uso personal. Por otro lado, con tu nueva tableta puedes compartir internet con tu familia, ya que también funciona como módem para mantener a todos conectados; así como para disfrutar de tus redes sociales favoritas como Instagram, Snapchat, Uber, Facebook, Twitter y WhatsApp de manera ilimitada gracias al Doble de Megas que los distintos Plan Tablet te brindan.

Pero las buenas noticias no acaban ahí, ya que los equipos participantes cuentan con 12 meses de garantía; puedes adquirirlos a Meses sin Intereses con Tarjetas de Crédito Participantes o con cargo a tu Factura Telcel sin costo de financiamiento a partir del Plan Tablet 2000. O bien, si lo haces a través de Amigo Kit, ¡te llevas un Renato navideño de regalo!

Lo único complicado es elegir entre las tabletas participantes:

(Promoción 2×1 desde Plan Tablet 1000 a 24 meses)

Entre sus principales cualidades está su pantalla de 9.6 pulgadas con modo de luz baja para utilizarla al máximo sin afectar tu vista. También cuenta con una batería de larga duración. Es increíblemente fácil de utilizar y posee Android 7.0, simplemente el acompañante perfecto.

(Promoción 2×1 desde Plan Tablet 1000 a 24 meses)

Con una cómoda pantalla de 8 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles, memoria de 8G, expandible a 32GB y procesador Quad-Core; esta tableta es la ideal si buscas expandir tus habilidades y disfrutar de tu contenido multimedia favorito.

(Incluida desde Plan Tablet 1000 a 24 meses)

Además de ser ligera y portátil, esta tableta posee una pantalla de 7 pulgadas, cámaras de 2 y 5 megapíxeles, procesador de 4 núcleos y un sistema operativo Android Oreo 8.1. Es una de las mejores opciones cuando de entretenimiento familiar se trata, además de que incluye paquetería Apps Go; YouTube Go, Gmail Go, Maps Go, entre otras.

(Incluida desde Plan Tablet 3500 a 24 meses)

Lo que hace única a esta tableta Samsung es que se puede llevar a todas partes fácilmente gracias a su tamaño de 7 pulgadas y peso ligero. Por otro lado, también cuenta con diseño creativo y moderno, una cámara de 5 megapíxeles y batería de larga duración. El regalo perfecto para los pequeños en casa gracias a su contenido infantil Kids Mode.

En definitiva, estrenar una nueva tableta es la opción perfecta para entrar al #ModoNavidad y consentirte en esta temporada. 🎁

