Star Wars: 14 secretos de la saga para celebrar el May The 4th

Hoy los fans de la legendaria franquicia de George Lucas festejan el Día de Star Wars en todo el mundo; debido al juego de palabras (en inglés) entre May the 4th y la frase 'May the Force be with you' (Que la Fuerza te acompañe).

Curiosidades de Star Wars

1.»Luke, yo soy tu padre», la falsa frase más célebre de la saga

La famosa frase “Luke, yo soy tu padre” que todos recordamos pronunciadas por Darth Vader frente a Luke Skywalker es falsa. El texto real que aparece en Star Wars: El imperio contraataca es: “No. Yo soy tu padre”. Pero, además, esta frase ni siquiera estaba escrita en el guión, George Lucas decidió tener este secreto que casi nadie conocía, incluso los actores. La frase que dijo David Prowse en el rodaje fue: “No conoces la verdad. Obi-Wan mató a tu padre”.

2. Los actores hacían sus propios ruidos de espada láser

Muchos de los actores de la saga tenían la manía de hacer sus propios ruidos de las espadas láser en las batallas, por lo que muchas veces se tuvo que editar el sonido o volver a grabar algunas escenas.

3. C3PO no podía caminar

En Star Wars: Episodio IV: Una Nueva Esperanza, el traje original de C3P0 no estaba armado completamente, por lo que al intentar caminar se caía a pedazos. Pon mucha atención en la escena del desierto de Túnez, ya que notarás que solo muestran al androide de cintura para arriba.

4. Poe Dameron era nativo de Yavin 4 por una peculiar razón

El actor Oscar Isaac pidió que Poe Dameron fuese nativo de la luna Yavin 4 porque el escenario en el que se recreó fue en Guatemala, su país de origen.

5. Los asteroides estaban hechos con papas

Si eres fan de Star Wars, seguramente recuerdas al asteroide de Star Wars: El imperio contraataca o a los pequeños asteroides que obstaculizan al Halcón Milenario, quizá creías que habían sido creados con alta tecnología o efectos, pero en realidad fueron moldeados utilizando papas.

6. Darth Vader apareció sólo unos minutos

En el Star Wars: Episodio IV: Una Nueva Esperanza el personaje de Darth Vader apareció menos de 12 minutos, los cuales bastaron para crear a uno de los villanos más icónicos en la historia del cine.

7. La música es similar a la de 20th Century Fox

El tema principal de la banda sonora de la saga fue escrito en la misma clave musical que el de 20th Century Fox. Se hizo con el objetivo de que hubiese cierta continuidad para introducir a los espectadores en la historia.

8. La nave de Luke Skywalker es solo un reflejo

En el Star Wars: Episodio IV: Una Nueva Esperanza se ven varios planos de Luke circulando por Tatooine con un coche volador. Las escenas se lograron utilizando un espejo debajo del prototipo que en realidad contaba con ruedas y un motor.

9. Los juguetes fueron una gran decisión

George Lucas planeó una colección de juguetes basados en los personajes de Star Wars antes de su estreno, pero marcas como Mattel o Hasbro lo rechazaron. Una pequeña empresa de Cincinatti, Kenner, se atrevió, y fue todo un éxito.

10. Michael Jackson quería aparecer en Star Wars

Michael Jackson quiso darle vida a Jar Jar Binks pero Lucas decidió no darle el papel. La historia fue contada por Ahmed Best, el actor que finalmente sí obtuvo el personaje.

11. El traje de Obi-Wan Kenobi se rentó como disfraz de Halloween

Tras el rodaje de Star Wars: Episodio IV: Una Nueva Esperanza la túnica usada por Alec Guinness desapareció, se encontró hasta el 2005. Fue utilizada por Universal en ‘La Momia’ para un personaje de fondo e incluso fue alquilada al público en general como un disfraz de monje para fiestas de Halloween.

12. A Alec Guinness no le gustó su papel

El actor nunca se sintió cómodo con su personaje de Obi-Wan Kenobi y llegó a declarar: “Más allá del dinero, me arrepiento de haber hecho esta película. Me parecen bien, pero no es el trabajo de un actor. El diálogo, que es lamentable, va modificándose y sólo mejora vagamente, y me veo a mí mismo viejo y sin conexión con la gente joven”.

13. Yoda sería interpretado por un mono disfrazado

De acuerdo al libro J. W. Rinzler, en un inicio se sugirió que Yoda debía ser interpretado por un mono disfrazado, incluso se realizaron pruebas con uno. Finalmente, se decidieron por una combinación de animatrónica y manejo de marionetas para dar vida a Yoda.

14. ET también salió en Star Wars

La especie de ET aparece en Star Wars: Episodio I: La amenaza fantasma, en la escena del Senado. Ya que George Lucas y Steven Spielberg son amigos y colaboradores.

¿Cuál de todas estas curiosidades conocías?

