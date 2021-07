Facebook estrena Soundmojis: emojis con sonido para Messenger

By

Si pensabas que los emojis con movimiento ya eran de lo más cool del mundo tecnológico, espera a ver estos nuevos emojis con sonido para Facebook Messenger: los Soundmojis.

¡Imagina la vivacidad y atención que tendrás con esta nueva herramienta en tus conversaciones con tus contactos!

Así fue como Messenger presentó la nueva herramienta…

Así como lo lees, recientemente Facebook anunció que incorporará emojis con sonido para su aplicación de mensajería instantánea. Este anunció lo dio a conocer Messenger, a través de su cuenta oficial de Instagram con esta leyenda y el siguiente video:

«¡Es hora de subir de nivel tu juego de emojis! Presentando … #Soundmojis. Un nuevo tipo de emoji que te permite enviar clips de sonido cortos en un chat de Messenger».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Messenger (@messenger)

¡Me encantan! ¿Cómo enviar a través de Messenger?

De acuerdo con lo que comunicaron, ahora los mensajes podrán estar acompañados de emojis que emiten risas, aplausos, gritos y prácticamente todo tipo de sonido.

Lo único que debes hacer para poder enviarle a tus contactos mensajes con emojis con sonido, o Soundmojis, es:

Abrir tu aplicación de Messenger y una vez en esta, iniciar un chat.

Dentro del chat que hayas elegido, selecciona la cara sonriente que se encuentra entre el botón de like y la casilla de texto.

Por último, haz clic en el ícono del altavoz y elige tus soundmojis favoritos para enviarlos.

Canciones disponibles con los Soundmojis

De hecho, también hay emojis que puedes usar en Messenger cuyo sonido son canciones. Como por ejemplo, con la palomita verde suena Thank You Next de Ariana Grande y la carita con lentes reproduce Finesse de Bruno Mars. Así que aprovecha al máximo esta opción de la aplicación con los gigas de tu Plan Telcel Max Sin Límite mientras mensajeas con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura.

Ahora ya sabes cómo tener conversaciones mucho más dinámicas con los Soundmojis. Y como dato extra, ¿sabías cuál es el emoji más utilizado por los mexicanos? Descúbrelo en este enlace.

