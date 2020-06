Sodar: Así funciona la app de Google que ayuda a mantener la distancia social

Estos últimos meses, la tecnología ha demostrado lo útil que es. Nos ha brindado la posibilidad de trabajar desde nuestras casas, de seguir tomando nuestras clases de manera virtual y de seguir nuestras vidas en medida de lo posible. Ahora, Sodar, la app de Google que ayuda a mantener la distancia social se suma a los tantos beneficios del desarrollo tecnológico.



Pese a que los semáforos rojos se mantienen en territorio mexicano, la Nueva Normalidad comienza a operar, es por eso que debemos de tomar precauciones suficientes para no tener un incremento mayor de casos y aprovechar de la utilidad de herramientas como esta.

Así es como funciona Sodar, la aplicación de Google que ayuda a mantener la distancia social. Esta herramienta se puede utilizar en dispositivos con sistema Android y es a través de la cámara del celular y realidad aumentada que funciona, pues le indica al usuario que mantiene la distancia social con las personas que se encuentran en su perímetro.

Hasta el momento la aplicación es una función experimental para Chrome y de forma visual permite establecer una distancia de un par de metros a la redonda en espacios públicos; la medida recomendada para evitar contacto con personas que podrían ser asintomáticas o quizá, que no portan cubrebocas.

A pesar de ser una aplicación, no es necesario que instales nada en tu smartphone, pues puedes utilizarla mediante un código QR con tu navegador de por medio entrando a https://sodar.withgoogle.com/.

De esta manera, utilizando la cámara y la realidad aumentada, el usuario puede ver en su pantalla a medida que avanza, unas guías que indican dicha distancia de dos metros que se debe respetar entre persona y persona, para de esa manera reducir la posibilidad de un contagio. El área ‘segura’ se muestra con un aro blanco y unos puntos que delimitan el área del círculo en el suelo.

Hasta el momento no se cuenta con la versión de Google Sodar para iOS, así que si tu dispositivo no cuenta con un sistema Android simplemente sigue los parámetros debidos, igualmente quizá te resulte poco práctico caminar con tu celular viendo a la pantalla todo el tiempo. Cuando salgas de tu casa, evita transitar por lugares muy concurridos, en el supermercado dale su espacio a otras personas y utiliza cubrebocas aunque no estés enfermo.

