Sigue EN VIVO la transmisión del Samsung Galaxy Unpacked 2021

La familia Samsung sigue creciendo y este jueves 14 de enero, a las 9 a.m. tiempo del centro de México, serás testigo de la presentación de sus nuevos equipos en el evento global más importante del año para la marca, el Samsung Galaxy Unpacked 2021. Esta vez en formato 100% virtual y en el marco del CES 2021.

Estamos viviendo una época en la que los dispositivos móviles nos ayudan a mantenernos conectados con nuestras personas favoritas aún la distancia, por ello tienen un papel muy importante en nuestras vidas. Samsung lo sabe y ha centrado sus esfuerzos en sus nuevos equipos del ecosistema Galaxy, que además de ofrecerte alta tecnología serán capaces de brindarte una gran experiencia para hacer que tu vida cotidiana sea épica: Welcome to the Everyday Epic

¿Cómo seguir el Samsung Galaxy Unpacked 2021?

Podrás ser de los primeros en conocer los lanzamientos tecnológicos de Samsung que revolucionarán la industria los próximos meses a través de Samsung Newsroom y de este enlace directo del canal oficial de Samsung México en YouTube:

¿Cómo serán los nuevos Galaxy que presentará Samsung? Vaya, que las expectativas son altas y tú tienes la posibilidad de ser testigo de esta revelación.

También puedes leer: CES 2021: Nuevos robots de Samsung te harán la vida en casa más fácil