¿Cuál es el significado del emoji de “dedos pellizcados” de WhatsApp?

En el mundo existen infinidad de formas de comunicarse y expresarse, no sólo hablamos de los idiomas, sino también de esos gestos particulares de cada región. Desde un “hola 👋” o un “está perfecto 👌”, y ahora WhatsApp ha incluido uno de los más queridos y populares; los famosos dedos pellizcados de los italianos.

Recientemente, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial ha dado a conocer que en su próxima actualización vienen consigo todo un nuevo paquete de emojis; desde animales, objetos, personas y el ya mencionado “dedos pellizcados”. Pero, ¿sabes qué significa en realidad este peculiar gesto italiano?

Según el Consorcio Unicode, quien se encarga de aprobar y desarrollar los nuevos emojis de WhatsApp; los dedos pellizcados o la manita italiana es la forma en la que ellos preguntan “¿Qué quieres?”. Sin embargo, suele también utilizarse para expresar emoción o resaltar algo de una conversación cuando los italianos charlan.

El objetivo de incluir este nuevo emoji es para que sea utilizado por todos a nivel mundial y a la vez, hacer partícipe a la cultura italiana en la app con más usuarios de todas. De hecho, algo similar ocurrirá con las piñatas o tamales convertidos en emojis, que representan la cultura mexicana y que formarán parte de la nueva actualización de WhatsApp.

“Esperamos que este emoji sea ampliamente utilizado no solo en Italia y otros países mediterráneos, sino también, en general, en todo el mundo debido a la creciente popularidad de la cultura y la forma de vida italiana”, señalaron los expertos.

Sin embargo, el significado de estos dedos pellizcados puede cambiar dependiendo el lugar. El periodista Kim Zetter explicó que por ejemplo en Nigeria, este emoji puede utilizarse como para responder un argumento y que la conversación continúe. En el caso de la India, puede ser interpretado como una forma de preguntar si alguien tiene hambre. Y en el mundo árabe puede ser un gesto que una madre usaría hacia sus hijos.

Cualquiera que sea el significado, este emoji lo podrás disfrutar muy pronto.

De hecho, el humor mexicano se hizo presente cuando se presentó el nuevo emoji; asegurando que también podría tratarse de “una pizca de sal” en vez de un gesto italiano.

