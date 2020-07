¿Cuál es el significado del emoji de la carita sonriente tapándose la boca?

Nuestras conversaciones en WhatsApp no serían lo que son de no ser por los famosos emojis, pues de hecho nos ayudan a darle una intención a nuestras palabras. A diario acompañamos nuestras conversaciones con caritas divertidas, pero ¿conoces el significado real del emoji de la cara sonriente tapándose la boca, por ejemplo?

En realidad WhatsApp ha sido muy atinado en traducir el lenguaje no verbal humano en sus emojis, pues si te pones a pensar en las veces que en la vida real has hecho esa gesticulación, sonreír y tapar tu boca, se acerca mucho a lo que Emojipedia indica.

Este emoticón de WhatsApp fue creado en 2017 bajo el nombre ‘Cara sonriente con ojos sonrientes y boca que cubre la mano’ (o Face with Hand Over Mouth en su nombre original en inglés).

De acuerdo con la enciclopedia de emojis, el emoji de la carita sonriente tapando su boca denota sorpresa, conmoción, o que te has dado cuenta de algo que no esperabas. También, este gesto supone que la otra persona no está hablando con la verdad.

Además, muchos usuarios lo utilizan para comunicar que están diciendo algo a manera de broma o que le divierte lo que ha dicho por la reacción que busca en el otro.

Aunque depende mucho del contexto con el que cada emoji se utilice, en general esta cara sonriente tapándose la boca no implica un sentido negativo en ningún panorama, siempre y cuando la otra persona lo interprete de tal forma. De hecho, en general los emojis fueron creados para otorgar un carácter divertido, original y gracioso a nuestras conversaciones y con esa intención los utilizamos.

¿Cuál es tu emoji favorito o cuáles son los que más utilizas tú?

