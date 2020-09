¿Sabías que cada color de tripulante en Among Us tiene un significado?

Si ya te uniste al furor de Among Us y te has vuelto adicto al juego, seguro te interesará saber el significado de cada color de un tripulante.

Among Us se ha convertido en el videojuego en línea más popular en las últimas semanas, en el cual, con amigos y familia te puedes reunir estando a distancia, iniciar partida y tratar de descubrir al impostor dentro de la nave.

Gran parte del éxito de Among Us se debe a lo sencillo del juego, las misiones que hay que realizar, que se puede jugar desde el teléfono, puedes invitar a más personas y la posibilidad de personalizar a tu tripulante con tu color o accesorios favoritos. Pero, ¿sabías que cada color podría significar algo?

En las reglas del juego no se especifica que un color se le atribuya a los impostores o tripulantes; en realidad estos se escogen de forma aleatoria. Sin embargo, la psicología de color ha demostrado que, al elegir uno de los colores, puede ser más sencillo o difícil que los demás jugadores confíen en ti o te crean un impostor.

¿Cuáles son los significados de los colores en Among Us?

Como lo mencionamos anteriormente, esta NO es regla del juego, sino una explicación psicológica de los 12 colores disponibles en Among Us; lo que te servirá al momento de personalizar a tu tripulante y engañar fácilmente a los demás cuando te toque ser impostor.

Negro: El color negro se asocia a la noche y a la ausencia de luz. Por lo tanto, es por encima el color del misterio, lo que podría hacer que muchas veces se sospeche de ti aunque no seas el impostor. Lo que deberás hacer es saber mentir a la perfección y probar que a pesar del misterio, tú no eres el malo.

Gris: Aunque el gris se asocia con el aburrimiento y lo antiguo; también significa confiable e inteligente, por lo que utilizar este color en Among Us podría ser una ventaja, ya que visualmente nadie te pondrá atención y podrás pasar desapercibido.

Turquesa: Las características del color turquesa van relacionadas a la tranquilidad del tono azul y lo llamativo del amarillo. Esto quiere decir que probablemente pongan atención a tus misiones, pero pasarás desapercibido gracias al resto de los colores como el amarillo o verde.

Amarillo: ¡Todas las miradas irán tras de ti! A pesar de no ser el impostor en Among Us, indudablemente al cruzarte con alguien se cuidarán sus espaldas y vigilarán lo que hagas. El amarillo es llamativo, luminoso y a la vez engañoso.

Verde: Muchos asocian este color con la tranquilidad y empatía, pero la psicología ha demostrado que puede significar envidia. Así que deberás tener cuidado contra los impostores en todo momento.

El color más conveniente en Among Us

Naranja: El naranja es probablemente el color que más te convendría utilizar; su luminosidad y tono representan amistad. Pocos serán aquellos que sospechen de un naranja, a menos que te cachen huyendo en alguna alcantarilla.

Azul: La psicología dice que el azul se asocia a la estabilidad y tranquilidad. De hecho, este tono va más dirigido a los tripulantes. Si te toca ser impostor, tal vez sea más fácil engañar a todos.

Rojo: A diferencia del color azul, ¡el rojo va más para los impostores! Esto se debe a que representa pasión, energía y entrega, características de un asesino. Nuestro consejo; deberás fingir a la perfección para que no te descubran.

Rosa: Al ser el color más tierno, demostrará inocencia y te será más fácil que te crean que no eres impostor.

Verde oscuro: Al igual que el rojo, el verde oscuro podría relacionarse directamente a la maldad. Representa cierta deslealtad y pueden atacarte por la espalda cuando menos te lo esperes.

Café: El café es otra de las tonalidades que pueden pasar desapercibidas en Among Us al igual que el gris, por lo que podrás hacer tus misiones sin que sospechen de ti.

Morado: El traje morado es demasiado llamativo, todas las miradas correrán hacia ti para ver todo lo que haces. Esto podría ser una ventaja al ser tripulante o desventaja al ser impostor. ¿Lo eres?

¿Cómo cambiar de color en Among Us?

Ahora que conoces el significado de cada color, seguro querrás cambiar el tuyo. Para ello tienes que entrar a alguna partida y en la sala de espera dirigirte a la laptop del centro; ahí podrás no sólo elegir el color, sino agregar accesorios a tu tripulante o seleccionar una mascota que te acompañe en tus misiones.

¿Alguna vez te imaginaste el significado de cada color? Si no es así, ahora podrás usarlo como un arma extra en tus próximas partidas. 😉

