Shazam reveló cuáles son las canciones más buscadas en su historia

La famosa aplicación para buscar e identificar canciones, Shazam, está de fiesta; ya que alcanzó los 200 millones de usuarios activos mensuales. Esta cifra comprueba su popularidad y eficacia entre todos los que la utilizan. Es por eso que Shazam decidió compartir un Top 100 de las canciones más buscadas a lo largo de su historia.

Gran parte del éxito de Shazam se debe a Apple; quien en 2017 anunció la compra de la aplicación, logrando hoy en día los bien merecidos 200 millones de usuarios. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo; ofrecer una experiencia perfecta a todos los fanáticos de la música.

“Mirando hacia atrás en nuestra larga historia juntos, sólo podemos ver cuán cercanas han sido nuestras misiones: traer el mejor hogar para los amantes de la música y creadores en todas partes del mundo.”, mencionó Apple ante el logro.

No hay canción que se le escape a Shazam y aquí está el Top 10 de las más buscadas en los últimos tres años.

Top 10 canciones más buscadas en Shazam

1. Dance Monkey- Tones and I

Con 36.6 millones de personas buscándola, Dance Monkey ocupa el primer lugar en la lista. ¿Tú sí te sabías su nombre?

2. Prayer In C- Robin Schulz, Lilly Wood & the Patrick

3. Let Her Go- Passenger

Estamos seguros que millones de enamorados buscaron esta canción una y otra vez; ya que también es una de las más dedicadas en los últimos años.

4. Wake Me Up- Avicci

5. Leon On- Major Lazer & DJ Snake

Seguirán pasando los años y Leon On nunca pasará de moda. ¿La recordabas?

6. Thinking Out Loud- Ed Sheeran

No hay top de éxitos sin que Ed Sheeran esté presente. Esta vez no fue la excepción y millones de personas no han dejado de preguntar a Shazam por sus canciones.

7. Cheap Trills- Sia

8. Somebody That I Used to Know- Gotye

9. This Girl- Kungs, Cookin’ on 3 Burners

Si también te hacía falta esta súper canción en tu playlist de favoritas, aquí tienes el nombre e intérprete corectos y que ya no tengas que buscar.

10. Take Me to Church- Hozier

Si alguna vez buscaste una de estas canciones en Shazam o te preguntabas por ellas, seguro formaste parte de este Top 100. Cuéntanos cuál es tu favorita y si Shazam está entre tus apps más utilizadas para encontrar tu música preferida. 😊

