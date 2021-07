¿Sabías que WhatsApp tiene un emoji secreto? ¡Así lo puedes activar!

By

Con la nueva herramienta de WhatsApp que permite enviar fotos y videos que solo se pueden ver una vez y luego se eliminan, también se ha desbloqueado un nuevo emoji secreto, el cual solo está disponible en la versión beta de la aplicación.

¿Qué es el emoji secreto de WhatsApp y cómo obtenerlo?

Este emoji secreto consiste en una tierna carita que indica silencio -porque lo que acabas de enviar es un secreto- y aparece después de que la persona que envía el contenido multimedia presiona cinco veces sobre el número uno dentro del círculo punteado, el cual indica que esa es una foto o video que solo puede verse una vez y después se eliminará.

El emoji secreto alude a que esa imagen o video no podrá ser visto por nadie más porque es secreto, y quien lo reciba no podrá compartirlo ni guardarlo. Forma parte de la nueva función que está próxima a estrenar WhatsApp; es un icono que solo será visto por el emisor y no por el receptor, y aparecerá durante dos segundos.

Por el momento, el emoji secreto de WhatsApp solo está disponible en la versión beta de la aplicación, pero se espera que llegue muy pronto junto con a las fotos y videos que desaparecen. Será entonces cuando se libere para todas las personas que utilizan la herramienta.

¿Cómo funcionarán las fotos y videos que desaparecen?

Una vez que la próxima actualización de WhatsApp llegue, así es como funcionarán las fotos y videos que desaparecen después de haberlos visto una vez:

1. Selecciona el icono de la cámara en el chat que desees enviar la foto o el video.

2. Busca el número uno dentro del círculo punteado y presiónalo hasta que cambie a color verde.

3. Toma la foto o video y envíalo.

De esta sencilla manera podrás activar el modo “ver una sola vez”, visualizar el emoji secreto y asegurarte de que el contenido multimedia que compartiste se eliminará después de que tu contacto lo haya visto.

¿Te imaginabas de qué se trataba el emoji secreto? ¿Estás listo para todo lo nuevo que viene para WhatsApp? 😊

