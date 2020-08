¿Sabías que ver un iPhone en una película es un spoiler? Aquí te revelamos el secreto

Todo mundo conoce a la perfección que las marcas aprovechan los estrenos en cine para hacer publicidad de sus productos. Son tratos que se hacen con las casas productoras para que los personajes hagan uso de ellos y de forma natural se publicite la marca. Sin embargo, en el caso de Apple con iPhone existe un secreto y se trata de que éstos revelan spoilers y muy pocas personas se habían dado cuenta.

Leer: ¿Está de regreso? Lanzan el primer póster de la precuela de Freddy Krueger

Probablemente tú seas un experto en reconocer de forma inmediata al villano de la historia cuando la película es de misterio o suspenso. Algunos literalmente son reconocidos porque se la pasan haciendo el mal, mientras que otros muestran ser inocentes y al final resultan ser los villanos. Pero existe una forma aún más sencilla de identificarlos y es prestando atención en si estos poseen un iPhone o no.

Este secreto lo reveló el director Rian Johnson, quien dirigió Star Wars: El último Jedi y recientemente Knives Out (Entre Navajas y Secretos); una película en donde se busca al asesino de un hombre adinerado entre sus familiares. Lo curioso aquí es que todos ellos utilizaron en algún momento un iPhone, excepto el culpable.

“Esto es muy importante, si ves una película de misterio, los malos no pueden tener iPhones frente a la cámara”, mencionó Rian Johnson.

Claro que este dato no fue decisión de Rian Johnson, sino de las políticas de uso publicitario de Apple para sus productos; en donde se establece que el villano o villana de la película no pueden usar un iPhone.

“El producto de Apple sólo se puede mostrar de la mejor manera, en formas o contextos donde se reflejen favorablemente los productos de Apple y Apple Inc.”

Al resultar esto tan interesante, Rian Johnson no dudó en compartirlo al público. Lo que podría significar un spoiler para Knives Out si es que tú aún no la has visto.

Este detalle muestra una vez más que Apple cuida hasta el más mínimo detalle en sus productos. Puedes adquirir un iPhone con la más renovada tecnología a través de Tienda en Línea Telcel, disfrutando de #TelcelLaMejorRed con la mayor cobertura.

Leer: WhatsApp integrará un buscador de stickers para encontrarlos fácilmente

La próxima vez que disfrutes de una buena película de misterio, fíjate en los teléfonos de los personajes y podrías descubrir antes que nadie quién es el villano. 😱

Ahora ve: