Ray-Ban Stories: ¡Facebook ya puso a la venta sus lentes inteligentes!

Hace algunas semanas, aquí te contamos que Facebook lanzaría sus primeros lentes inteligentes en colaboración con Ray-Ban y la compañía francesa de equipamiento óptico EssilorLuxottica. Hoy ya tenemos precio y todas las funciones reveladas de las Ray-Ban Stories, mismas que en algunos países ya se pueden adquirir.

Las expectativas comenzaron a crecer desde que Ray-Ban compartió que este 9 de septiembre se revelarían todos los detalles sobre el lanzamiento de las gafas inteligentes.

A diferencia de lo que muchos creían, no se trata de un visor incómodo de realidad aumentada, ¡los diseños son ligeros y elegantes como cualquier otro par de lentes!

Las gafas incluyen dos cámaras, una de cada lado, de 2.5 megapíxeles cada una, las cuales podrás encender con un botón que se encuentra en la parte posterior de los lentes. Con ellas podrás tomar fotos o videos y compartirlos automáticamente en Facebook. La magia ocurre con tan solo decir en voz alta “Hey Facebook, take a video” (Hey, Faceboook, toma un video).

Además, en la parte trasera de los lentes, los Ray-Ban Stories tienen un par de altavoces abiertos con los cuales podrás escuchar música o tomar llamadas. Una gran solución para quienes patinan o andan en bicicleta y no pueden dejar a un lado el sonido ambiental por seguridad.

It’s time we look up again. With #RayBanStories.​

Iconic Ray-Ban design meets Facebook technology.​

Discover all the models at the link in Bio. ​

Available in selected countries. pic.twitter.com/M8HA3y4dNa

— Ray-Ban (@ray_ban) September 9, 2021