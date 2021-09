¿Qué significa “GPI” y por qué todos lo utilizan en redes sociales?

By

Está claro que en redes sociales no existen reglas, todo mundo es libre de compartir y expresarse a su manera. Sin embargo, hay ocasiones en las que ciertas palabras o términos se vuelven populares y si no sabes qué significan o cómo utilizarlas, te podrías estar perdiendo de mucho. Un claro ejemplo es “GPI”, ¿sabes cuál es su significado?

Leer: WhatsApp: ¿Cómo ocultar la carpeta de chats archivados en la app?

¿Qué es “GPI”? ¿Cuál es su significado?

Probablemente en más de una ocasión has visto que la gente escribe “GPI” en mensajes de texto o en comentarios de redes sociales. Es un término que incluso la RAE ya ha definido, pero aún no tiene validez lingüística en el español. Esto quiere decir que forma parte de las expresiones más populares de redes sociales, pero no pertenece al idioma.

La RAE, desde su sistema de consulta de dudas en Twitter indicó que el significado de “GPI” es “gracias por invitar”. Sin embargo, puede utilizarse en diversos contextos y en muchas ocasiones se usa de manera sarcástica.

“Es una abreviación propia de las comunicaciones electrónicas informales (…) Las abreviaciones acuñadas para su uso en chats y en mensajes cortos tienen restringido su empleo a ese ámbito y no deben trasladarse a la lengua general, por lo que no son objeto de regulación ni sistematización por parte de la lengua”, mencionó la RAE.

¿Cómo y cuándo utilizar el “GPI”?

Generalmente los usuarios no utilizan el “GPI” o el “gracias por invitar” para referirse cordialmente a alguien. Más bien, se utiliza en un sentido completamente contrario; de forma sarcástica y dando a entender que no te invitaron y te diste cuenta.

Entonces, cuando subes una foto con tus amigos o disfrutando una rica cena y alguien te comenta “GPI”, está dando a entender con sarcasmo que no fue invitado por tu parte y, probablemente, lo hiciste a un lado. Es un llamado de atención pero de manera divertida y sin reclamo.

En muchas ocasiones, el “GPI” es un modo de juego entre internautas, pero aún son muchos los que desconocen su significado. Por suerte, tú ya no eres uno de ellos y podrás hacer uso de él en cualquiera de tus redes sociales favoritas, aprovechando que con tus Recargas Amigo Sin Límite tienes redes sociales sin límite, como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y WhatsApp, con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Leer: ‘Modo incógnito’ en Facebook Messenger: Conoce cómo activarlo

¿Conocías el significado de “GPI”? ¡Úsalo sabiamente! 😉

Ahora ve: