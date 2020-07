¿Qué es Heymods de WhatsApp Plus? ¿Vale la pena descargarlo?

Muchos usuarios han comenzado a instalar Heymods de WhatsApp Plus en sus teléfonos, aquí te contamos todas sus ventajas y desventajas.

A pesar de tener grandes competencias como Telegram y Messenger, WhatsApp ha puesto mayor empeño en permanecer como la app de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo; esto gracias a sus constantes innovaciones y actualizaciones. Sin embargo, no se ha evitado que mods o APK de WhatsApp surjan como lo ha sido WhatsApp Plus.

En los últimos días uno de estos mods ha ganado mayor popularidad y está siendo descargado por muchos de los usuarios, hablamos del Heymods de WhatsApp Plus; en el cual se han habilitado funciones que en WhatsApp aún no están disponibles. Claro que el Heymods de WhatsApp Plus tiene sus pros y contras, y aquí te contamos todo a detalle.

¿Cuáles son los beneficios de Heymods de WhatsApp Plus?

Algunas de las ventajas de instalar Heymods de WhatsApp Plus es que puedes cambiar de color la aplicación, usar en varios dispositivos al mismo tiempo, una gran variedad de stickers animados y el diseño de las videollamadas es más dinámico y original.

Además, este mod puede utilizarse al mismo tiempo que WhatsApp, razón por la cual ha sido muy demandado en los últimos días.

¿Es buena idea descargarlo?

Al tratarse de una APK no oficial de WhatsApp, existen inconvenientes al descargarlo; uno de los más importantes es que WhatsApp identifique que estás utilizando una app externa y seas baneado por algunos días, perdiendo tu acceso a la app.

Lo recomendable es usar la app original, aunque esto signifique tener que esperar un poco más para las nuevas funciones y actualizaciones. De ser el caso, no olvides que existe la versión beta de WhatsApp en donde antes que nadie puedes probar las nuevas herramientas previas a su lanzamiento, aprovechando que con tu Plan Telcel tienes el Doble de Gigas y la mejor conectividad a #LaRedDeTusEmociones.

