By

Seguramente habrás escuchado rumores sobre que el próximo 30 de septiembre habrá un apagón masivo de Internet. Pues bien, debes saber que es cierto y que se trata de un fenómeno que afectará a distintos dispositivos: computadoras, celulares, televisores inteligentes y consolas de videojuegos. Pero ¿de qué se trata en realidad?

El apagón de Internet del 30 de septiembre se debe al vencimiento de un certificado de autentificación, el cual sirve para validar la conexión entre un dispositivo y su servidor. Si un equipo o dispositivo con conexión a Internet no cuenta con dicha actualización, ya no podrá conectarse y quedará obsoleto. Pero no te preocupes, la organización encargada de emitir dicha verificación dijo que serán pocos los que se vean afectados.

¡Toma nota! Habrá un apagón de Internet el jueves 30 de septiembre

El certificado que está por expirar el próximo 30 de septiembre es el cA de DTS CA x3, perteneciente a la compañía Let’s Encrypt, organización encargada de emitir certificados que encriptan las conexiones a Internet de los dispositivos. Estos, a su vez, contribuyen a que no haya robo de datos y que la conectividad sea más segura.

Leer: La ciencia explica por qué siempre se te enredan tus audífonos, ¡no es tu culpa!

¿Cuáles son los dispositivos que se verán afectados por el apagón?

Let’s Encrypt confirmó que solo los dispositivos antiguos se verán afectados por el apagón de Internet. Teléfonos, computadoras, televisiones y consolas que ya no se actualizan debido a su antigüedad, entre ellos:

Celulares y tabletas con Android Gingerbread 2.3.6 o versiones anteriores.

Equipos iPhone y iPad con iOS 9 o versiones anteriores.

Dispositivos Apple con macOs 10.12.0 o con macOS anteriores al 2016.

PlayStation 3 con versión de Firmware 5.00 o anterior.

Nintendo 3DS.

Teléfonos BlackBerry con versión anterior a 10.3.3.

Equipos con Windows XP Service Pack 2 o versiones anteriores.

La compañía también sugirió que si alguna persona no está segura de qué versión o sistema operativo posee, es necesario consultar las páginas oficiales de los fabricantes de dichos dispositivos para verificarlo.

Así que, en caso de que tu dispositivo móvil sea alguno de los antes mencionados, ¡puede ser la señal que estabas esperando para renovar! En la Tienda en línea Telcel encuentras una gran variedad de smartphones, tablets y gadgets para no formar parte del apagón y estar conectado en todo momento y lugar disfrutando de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Leer: ¿Qué significa “GPI” y por qué todos lo utilizan en redes sociales?

Ahora ya lo sabes, recuerda que este jueves 30 de septiembre habrá un apagón, así que no dudes en compartir esta información con todos tus amigos y contactos. 😉

Ahora ve: