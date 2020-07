Nueva marcación a 10 dígitos: Esto es todo lo que debes saber

Después de todo un año de cambio y actualización, a partir del próximo 3 de agosto del 2020 en México será oficial el cambio de marcación a 10 dígitos. Se eliminarán todos los prefijos, por lo que aún tienes tiempo de convivencia para actualizar los contactos de tu agenda.

¿Cómo será la nueva marcación?

Ya no se usarán los prefijos 01, 044 o 045 a nivel nacional. Esto quiere decir que todos los números del país, ya sean teléfonos fijos o móviles, ahora serán a sólo 10 dígitos.

El cambio también dependerá de cada ciudad, comenzando con la clave a larga distancia y después el número local completando los 10 dígitos.

CDMX: 55 ## ## ## ##

Guadalajara: 33 ## ## ## ##

Monterrey: 81 ## ## ## ##

Para el resto del país el procedimiento es el mismo, se empieza con la clave a larga distancia y después el resto de los números locales, completando los 10 dígitos. Por ejemplo:

Mérida: 999 ### ## ##

Toluca: 722 ### ## ##

Ojo 👀: El número nacional de emergencias 911 no cambia.

Así que toma en cuenta que desde ahora debes de actualizar todos los números telefónicos de contactos que hay en tu agenda, eliminando los prefijos 01, 044 y 045. Y en el caso de los números fijos de 7 u 8 números, guardarlos con la clave de larga distancia de la ciudad para completar exitosamente las llamadas. ¡Es ahora o nunca, ya queda poco tiempo!

¿Qué pasará si no marcas a 10 dígitos?

Si no llegas a marcar a sólo 10 dígitos y sigues utilizando los prefijos anteriores no podrás comunicarte, ya que los sistemas telefónicos no reconocerán la marcación y la llamada no podrá concretarse. Es importante para estar en comunicación en todo momento.

¿Qué pasa si los números fijos se repiten?

No tienes nada de qué preocuparte, ya que todos los números nacionales son únicos y no existe la posibilidad de que se repitan. De hecho, la nueva marcación ayudará a que se puedan incrementar los números disponibles y exista una mayor comunicación en el país.

¿Cuándo inicia la nueva marcación oficialmente?

Será el 2 de agosto del 2020 el último día de convivencia en el que se podrá marcar con los prefijos 01, 044 y 045. A partir del 3 de agosto estos ya no se conectarán con las llamadas, sólo utilizando 10 dígitos.

¿Cómo se marca desde el extranjero?

Para marcar desde el extranjero a México, sin importar si es número fijo o móvil, se eliminará el número 1 que está después de la clave nacional. De esta forma, el código a larga distancia del país será 52 y el número nacional a 10 dígitos.

México: 52 ## ## ## ##

¿Cuáles son los beneficios de la nueva marcación?

Como se mencionó anteriormente, la marcación a 10 dígitos ayudará a que estén disponibles más números a nivel nacional para las líneas telefónicas. Además, la marcación será mucho más sencilla y rápida; para números fijos o móviles será exactamente lo mismo, sin la necesidad de utilizar prefijos diferentes.

Por disposición oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es que existirá esta nueva marcación telefónica, así que recuerda actualizar tu agenda antes del 3 de agosto. Y si aún tienes dudas por resolver, no dudes en visitar www.ift.org.mx y disfrutar del cambio de marcación en todo México gracias a #LaRedDeTusEmociones.

