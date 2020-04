Conoce las novedades de Facebook: ¡nuevas reacciones y una app de gaming!

Mientras todos permanecen en cuarentena, Facebook ha trabajado arduamente para desarrollar novedades en su plataforma y darle a todos sus usuarios una mejor experiencia y permanecer comunicados ahora más que nunca. Dos de ellas han sido una nueva aplicación de gaming para transmitir en vivo y nuevas reacciones para las publicaciones. Si quieres saber más de ellas, no dejes de leer.

Con el objetivo de competir contra otras plataformas como Twitch, YouTube Gaming o Mixer, Facebook ha lanzado Facebook Gaming; una aplicación que por ahora sólo está disponible para dispositivos Android, en donde podrás demostrar tus habilidades en los videojuegos y retar a tus mejores amigos.

Facebook decidió adelantar este lanzamiento, el cual se tenía previsto para julio, aprovechando que todos están en casa, ya que es el momento perfecto para estrenar la nueva app Facebook Gaming; en donde se permite jugar videojuegos casuales o hacer transmisiones en vivo para seguir a los diferentes streamers.

“Invertir en juegos en general se ha convertido en una prioridad para nosotros porque vemos los juegos como una forma de entretenimiento que realmente conecta con las personas (…) Es un entretenimiento que no sólo es una forma de consumo pasivo, sino un entretenimiento que es interactivo y une a las personas”, explicó Fidji Simo, jefe de la nueva aplicación.

Se dice que Facebook Gaming poco a poco irá integrando más juegos y la posibilidad de que en iOS también esté disponible para que todos los usuarios de Facebook puedan gozarlo.

Los “me encanta”, “me gusta” o “me asombra” ya no son suficientes en Facebook. Es así como la compañía ha anunciado que próximamente integrará dos nuevas reacciones en su plataforma: “Me importa” y “Corazón palpitante”.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020