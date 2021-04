Norton Security y otros consejos de ciberseguridad para tu home office

A un año de haber dado inicio al home office en gran parte de las empresas, negocios y trabajos debido a la pandemia, es muy importante proteger la seguridad e información de tus dispositivos; tablets, computadoras y smartphones. Esto puede prevenir fraudes, robo de información, amenazas y ciberataques, los cuales han ido aumentando según recientes estudios.

Para proteger tu ciberseguridad no necesitas mucho, tan sólo seguir algunos consejos que aquí te compartimos y siempre contar con un dispositivo Norton Security que te respalde en todo momento y que además es muy fácil de contratar a través de Telcel.

Norton Security y 5 consejos de ciberseguridad para tu home office

1. Contar con Norton Security

Norton Security Online te protege contra todo tipo de amenazas como aplicaciones riesgosas, robo o pérdida de identidad y sitios web diseñados para robar información. Lo mejor de todo es que está disponible para dispositivos Android y iOS, también protege computadoras Mac y Windows, para que así todo tu ecosistema digital quede protegido.

Su instalación es súper sencilla y la licencia de Norton Security Online es apta para 1, 3, 5 o 10 dispositivos, los cuales se pueden administrar desde un portal web fácil de utilizar. Además, alerta sobre aplicaciones maliciosas y ayuda a recuperar dispositivos extraviados.

La contratación también es sencilla y existen tres procedimientos para ello. El primero de ellos es enviar un mensaje de texto (SMS) desde tu Telcel a la marcación 2390 con la clave de activación de la licencia que quieras contratar. Estas son las opciones:

O bien, desde telcel.com te suscribes ingresando tu número Telcel y creas una cuenta Norton para gestionar las funciones de tu licencia. Mientras que la tercera opción es a través de un Centro de Atención a Clientes Telcel.

2. Contraseñas seguras

Procura tener claves seguras en cualquier plataforma o red social que utilices; contraseñas en donde combines números, letras y símbolos y que no sean fáciles de adivinar. Por otro lado, los expertos recomiendan no utilizar la misma clave en varias plataformas, pues no todas las páginas tienen el mismo nivel de seguridad.

Con Norton Security puedes obtener la app Password Manager, que te ayuda a resguardar tus contraseñas.

3. Visita tiendas oficiales

Realizar compras y pagos a través de internet se ha vuelto una actividad usual, pero necesita de mucho cuidado. Siempre verifica que las aplicaciones o páginas sean seguras y oficiales, que ofrezcan una garantía del producto o servicio y que proporcionen información importante como su domicilio fiscal, qué datos recopilan de los usuarios y formas de pago o devolución.

4. No compartas información sensible

Sabemos que la distancia es un impedimento para contactar con personas, pero cuida mucho de no compartir por redes sociales o chat información delicada como cuentas bancarias, contraseñas o datos personales. Lo recomendable es hacerlo a través de archivos PDF, por correo electrónico y nunca hacer copias de la información.

5. Pon atención en las direcciones web

Procura navegar sólo por sitios web que comiencen con https, los cuales suelen ser los más seguros y con información protegida. Estos también se caracterizan por llevar un candado verde a la izquierda de la URL.

6. Mantén actualizadas tus apps y plataformas

Finalmente, es recomendable mantener tu sistema operativo y aplicaciones actualizados en su última versión para evitar vulnerabilidades que puedan ingresar en tus dispositivos y que puedan afectar tu privacidad.

Además de los tips anteriores, siempre asegúrate de que tu antivirus esté al día y contar con el más eficiente. Contratar Telcel Norton Security es la mejor opción, con el cual proteges tu vida digital, tu privacidad y dispositivos contra virus y amenazas. Si ya estás decidido a contratar, sólo ingresa a este enlace para conocer más y sorpréndete de la tecnología de Norton Security.

Protégete desde casa en este home office y trabaja con toda la tranquilidad al seguir estos consejos y al contar con la mejor ciberseguridad de Telcel Norton Security. 😊

