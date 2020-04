Recordar los primeros celulares que tuvimos siempre es un increíble y a la vez nostálgico momento; nos hace revivir la emoción que nos dio el paso de pantalla gris y luz verde, a la variedad de colores, la memoria cada vez más amplia, el famoso chip o la sorprendente pila. Por ello diversas marcas quieren traer aquellos modelos de vuelta, pero esta vez con mayor tecnología. Tal es el caso de Motorola que lanzó su nueva versión del Razr, ahora con una pantalla táctil, y ahora Nokia relanzará el Xpress Music 5310, uno de los celulares favoritos de hace más de una década.

El Nokia Xpress Music 5310 es uno de los celulares con los que Nokia hizo historia, fue lanzado en septiembre de 2006 y se convirtió en el consentido de los fans de la música, ya que fue de los primeros que tuvieron una memoria expandible para llevar más canciones.

Un detalle que todos recordamos son los controles laterales para subir y bajar volumen, cambiar de canción y pausar o reproducir música. Algo que en su momento era totalmente novedoso.

Nokia además de seguir viendo el futuro quiere echarle un vistazo al pasado; ya que esta vez, más de 13 años después, la marca anunció a través de su redes sociales oficiales el relanzamiento del modelo 5310 Xpress Music, se trata de una versión retro, con teclado y sin pantalla táctil.

Mix up the beat. The new Nokia 5310 is perfect for those who love to take their music on the go. It’s a remix of a design classic, but with a slick new look🎵https://t.co/1cez5rLWss#Nokia5310 #EndlessEntertainment #NokiamobileLive pic.twitter.com/1Vke4TsZAM

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) March 19, 2020