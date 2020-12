Modo Temporal en Instagram: qué es y cómo se activa

Con la última actualización de Instagram, han comenzado a llegar los mensajes que desaparecen después de ser leídos. Aquí te explicamos cómo funciona el Modo Temporal.

¿Qué es el Modo Temporal en Instagram?

Como su nombre lo indica, se trata de la función de mensajes temporales de Instagram. Al igual que la llegada de los chats efímeros de WhatsApp y Facebook Messenger, esta vez te explicaremos cómo funciona esta herramienta en la red social de fotos.

Llega el #VanishMode a Messenger. Los mensajes temporales que desaparecen llegarán también a Instagram tras su fusión. Comprueba si lo tienes activo ya en Instagram porque yo ya lo tengo en alguna cuenta. Más info 👇https://t.co/UrzZqDxZtQ#socialmedianews #socialmedia pic.twitter.com/vILd1RA4T0 — Jordi San Ildefonso (Marketing Tips & News) (@jordisanildefon) November 13, 2020

Aquí los mensajes temporales de forma diferente a los de WhatsApp, que desaparecerán cada 24 horas. En Instagram, los mensajes, ya sean texto, imágenes, videos, gifs o stickers, se borrarán cuando cierres la conversación en la que se han escrito.

En el modo temporal de Instagram no puedes elegir qué mensajes son temporales y cuáles no, de forma individual. Una vez que actives la función, se aplicará en todo el chat, sin embargo puedes decidir cuándo ya no mantenerla activada.

¿Cómo activar los mensajes temporales de Instagram?

Es muy sencillo, sólo debes seguir estos pasos:

Entra al chat que deseas convertir en efímero.

Desliza el dedo hacia arriba dentro del contenido del chat.

Al activarlo, la pantalla se volverá negra y recibirás avisos al enviar los mensajes.

Arriba encontrarás un botón para desactivarlo cuando quieras.

El modo temporal ha comenzado a llegar a algunas cuentas, si aún no te parece, será solo cuestión de esperar un poco a que la próxima actualización esté lista.

¿Estás listo para unirte a la tendencia de los mensajes temporales en todas tus apps favoritas?

